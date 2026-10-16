Vești pentru pensionari! Ce majorări ar putea fi aplicate de la 1 ianuarie 2027

Pensiile ar putea fi majorate din nou de la 1 ianuarie 2027, după doi ani în care mecanismul anual de indexare a fost suspendat.

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Deși procentul exact al creșterii nu este cunoscut în acest moment, o simulare realizată pe baza unei majorări de 7,3%, echivalentă cu rata medie a inflației din 2025, arată că pensionarii ar putea primi între câteva zeci și câteva sute de lei în plus lunar, în funcție de cuantumul pensiei.

Majorările, în funcție de pensie

Într-un astfel de scenariu, o pensie de 2.000 de lei ar crește cu 146 de lei și ar ajunge la 2.146 de lei, în timp ce un pensionar care încasează 3.000 de lei ar primi cu 219 lei mai mult, ajungând la 3.219 lei pe lună. Pentru o pensie de 5.000 de lei, majorarea ar fi de 365 de lei, ceea ce ar ridica venitul lunar la 5.365 de lei, potrivit Adevărul.

Indexarea pensiilor nu a fost aplicată în 2025 și 2026, deși noua Lege a pensiilor prevedea actualizarea anuală a valorii punctului de referință în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu brut. Valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei atât în 2025, cât și în 2026, în urma unor acte normative adoptate de Guvern.

Recent, premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că pensiile ar urma să fie indexate începând cu anul 2027, însă nu a avansat un procent concret. Valoarea finală a majorării va depinde de indicatorii economici oficiali și de formula prevăzută de legislație.

O eventuală creștere a pensiilor ar putea atenua efectele scumpirilor resimțite în ultimii ani, mai ales pentru persoanele care alocă o mare parte din venit pentru alimente, medicamente și utilități.

Totuși, specialiștii atrag atenția că impactul real asupra nivelului de trai va depinde atât de procentul aplicat, cât și de ritmul în care vor continua să crească prețurile.

Facultatea îți poate influența pensia

Conform calculelor oficiale, un an de studii universitare la zi aduce doar un sfert de punct de pensie, ceea ce înseamnă că trei ani de facultate se transformă în aproximativ 61 de lei în plus la pensia lunară - o sumă pe care pensionarii o descriu ca fiind insuficientă, echivalentă cu câteva produse de bază.

Un pensionar povestește că, deși a absolvit două facultăți și are în palmares zeci de expoziții personale, studiile nu i-au fost recunoscute în totalitate, fiind considerate doar perioade asimilate, similar stagiului militar.

„E posibil așa ceva? Am dus arta afară, am făcut atâtea demersuri. Tu stai șase ani și când ai contribuit acolo numai tu știi cum ai mâncat, cât e greu să intri la regie de film, la arte”, spune o persoană, potrivit Observator News.

Situația se complică în cazul celor care au lucrat în timpul facultății. Dacă studentul a avut contract de muncă și a plătit contribuții, perioada respectivă nu poate fi valorificată de două ori. Contribuția achitată prin salariu acoperă deja lunile respective, astfel încât anii de studii nu mai pot fi adăugați ca perioadă asimilată.

Legea pensiilor stabilește că anii de facultate sunt considerați perioade asimilate stagiului de cotizare, dar numai dacă studiile au fost urmate la zi și finalizate cu diplomă. Pentru a fi recunoscuți, pensionarul trebuie să prezinte adeverința de la universitate care confirmă durata studiilor și forma de învățământ.

Cum îți verifici vechimea la pensie

De asemenea, mulți români descoperă abia când își pregătesc dosarul de pensionare că în evidențele Casei de Pensii lipsesc luni sau chiar ani în care au lucrat. Din acest motiv, verificarea se poate face printr-un cont în noul Spațiu Privat Virtual al instituției, pentru care cererea trebuie depusă la registratură.

Acolo pot fi consultate stagiile de cotizare și contribuțiile virate la Pilonul II. Pentru pensionari sunt disponibile și decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic.

Dacă anumite perioade lipsesc, trebuie verificat dacă declarațiile angajatorului au fost depuse corect.

Pentru anii lucrați înainte de 2001, documentul de bază este cartea de muncă. Dacă aceasta este incompletă sau nu mai există, pot fi solicitate adeverințe de la foștii angajatori.

Dacă firma la care ai lucrat a intrat în faliment sau nu mai există, vechimea nu dispare. Trebuie identificat locul în care a ajuns arhiva fostului angajator, de unde pot fi solicitate documentele necesare.