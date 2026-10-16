 Vești pentru pensionari! Ce majorări ar putea fi aplicate de la 1 ianuarie 2027
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Vești pentru pensionari! Ce majorări ar putea fi aplicate de la 1 ianuarie 2027

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pensiile ar putea fi majorate din nou de la 1 ianuarie 2027, după doi ani în care mecanismul anual de indexare a fost suspendat. 

Vești pentru pensionari
Vești pentru pensionari Foto: Shutterstock

Deși procentul exact al creșterii nu este cunoscut în acest moment, o simulare realizată pe baza unei majorări de 7,3%, echivalentă cu rata medie a inflației din 2025, arată că pensionarii ar putea primi între câteva zeci și câteva sute de lei în plus lunar, în funcție de cuantumul pensiei.  

Majorările, în funcție de pensie

Într-un astfel de scenariu, o pensie de 2.000 de lei ar crește cu 146 de lei și ar ajunge la 2.146 de lei, în timp ce un pensionar care încasează 3.000 de lei ar primi cu 219 lei mai mult, ajungând la 3.219 lei pe lună. Pentru o pensie de 5.000 de lei, majorarea ar fi de 365 de lei, ceea ce ar ridica venitul lunar la 5.365 de lei, potrivit Adevărul.

Indexarea pensiilor nu a fost aplicată în 2025 și 2026, deși noua Lege a pensiilor prevedea actualizarea anuală a valorii punctului de referință în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu brut. Valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei atât în 2025, cât și în 2026, în urma unor acte normative adoptate de Guvern.

Recent, premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că pensiile ar urma să fie indexate începând cu anul 2027, însă nu a avansat un procent concret. Valoarea finală a majorării va depinde de indicatorii economici oficiali și de formula prevăzută de legislație.

O eventuală creștere a pensiilor ar putea atenua efectele scumpirilor resimțite în ultimii ani, mai ales pentru persoanele care alocă o mare parte din venit pentru alimente, medicamente și utilități.

Totuși, specialiștii atrag atenția că impactul real asupra nivelului de trai va depinde atât de procentul aplicat, cât și de ritmul în care vor continua să crească prețurile.

Facultatea îți poate influența pensia

Conform calculelor oficiale, un an de studii universitare la zi aduce doar un sfert de punct de pensie, ceea ce înseamnă că trei ani de facultate se transformă în aproximativ 61 de lei în plus la pensia lunară - o sumă pe care pensionarii o descriu ca fiind insuficientă, echivalentă cu câteva produse de bază.

Un pensionar povestește că, deși a absolvit două facultăți și are în palmares zeci de expoziții personale, studiile nu i-au fost recunoscute în totalitate, fiind considerate doar perioade asimilate, similar stagiului militar.

„E posibil așa ceva? Am dus arta afară, am făcut atâtea demersuri. Tu stai șase ani și când ai contribuit acolo numai tu știi cum ai mâncat, cât e greu să intri la regie de film, la arte”, spune o persoană, potrivit Observator News.

Situația se complică în cazul celor care au lucrat în timpul facultății. Dacă studentul a avut contract de muncă și a plătit contribuții, perioada respectivă nu poate fi valorificată de două ori. Contribuția achitată prin salariu acoperă deja lunile respective, astfel încât anii de studii nu mai pot fi adăugați ca perioadă asimilată.

Legea pensiilor stabilește că anii de facultate sunt considerați perioade asimilate stagiului de cotizare, dar numai dacă studiile au fost urmate la zi și finalizate cu diplomă. Pentru a fi recunoscuți, pensionarul trebuie să prezinte adeverința de la universitate care confirmă durata studiilor și forma de învățământ.

Cum îți verifici vechimea la pensie

De asemenea, mulți români descoperă abia când își pregătesc dosarul de pensionare că în evidențele Casei de Pensii lipsesc luni sau chiar ani în care au lucrat. Din acest motiv, verificarea se poate face printr-un cont în noul Spațiu Privat Virtual al instituției, pentru care cererea trebuie depusă la registratură.

Acolo pot fi consultate stagiile de cotizare și contribuțiile virate la Pilonul II. Pentru pensionari sunt disponibile și decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic.

Dacă anumite perioade lipsesc, trebuie verificat dacă declarațiile angajatorului au fost depuse corect.

Pentru anii lucrați înainte de 2001, documentul de bază este cartea de muncă. Dacă aceasta este incompletă sau nu mai există, pot fi solicitate adeverințe de la foștii angajatori.

Dacă firma la care ai lucrat a intrat în faliment sau nu mai există, vechimea nu dispare. Trebuie identificat locul în care a ajuns arhiva fostului angajator, de unde pot fi solicitate documentele necesare.

Ghid de cumpărături

Irina Rimes, foto Instagram jpg
Irina Rimes rupe tăcerea înainte de plecarea de la Vocea României. Ce relație are, de fapt, cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. „O să-mi lipsească și nu o să-mi lipsească” Vedete românești
minodora si catalin arabu
Minodora, adevărul nespus despre despărțirea de Cătălin Arabu. Ce s-a întâmplat după cinci ani de relație PrimeTime
image
#Analize Adevărul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării adevarul.ro
image
Caz medical extrem de rar în lume. Unui adolescent i-a crescut un dinte deasupra ochiului adevarul.ro

Parteneri

image
Jucătorul pe care Reghecampf l-a primit înainte de FC Voluntari – FCSB. „E apt de joc!”. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Apartament cu 2 camere în bloc nou, cumpărat cu 102.000 € într-un oraş turistic: "Plânge Clujul" observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Amendă de 4.000 lei pentru toți românii care stau la casă și fac această greșeală în curtea lor, crezând că nu îi vede lumea www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Milionarul celebru a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar femeia s-a răzbunat crunt: „Am găsit mângâiere în braţele lui” as.ro
image
Șoferii care încalcă regulile, filmați din elicopter. Unde au rămas mai mulți români fără permis pentru depășiri playtech.ro
image
„Atitudine de mers la shopping”. S-au contrat dur în direct din cauza lui Baiaram: „Nu a fost cu mapa, a fost cu sapa” www.fanatik.ro
image
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
image
#Napoleon şi războaiele sale
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil historia.ro
image png
Scandal la Oradea. Primăria a tăiat un frasin de 245 de ani, la doar câteva zile după ce l-a declarat monument Național
euro pixabay jpg
Job plătit cu peste 4.000 de euro pe lună în Germania. Românii pot aplica chiar dacă nu au experiență Internațional
Actriţa Brooke Shields FOTO Profimedia
VideoBrooke Shields, secretul siluetei de invidiat la 61 de ani. Antrenamentul care a ajutat-o să slăbească Fapt divers
image png
Cazare gratuită într-o casă lângă ocean, în Spania. Ce sunt obligați să facă cei care vor să beneficieze de această ofertă Național
image png
Germania interzice alcoolul în gară! Ce riscă pasagerii care nu respectă noua regulă Internațional
image png
Tânără de 26 de ani, ucisă pe o stradă din Manchester. Trei persoane au fost arestate Internațional
image png
VideoAccident grav în Craiova: Planul Roșu de Intervenție, activat după impactul dintre un autobuz și un autoturism. O persoană, în stop cardio-respirator Național
image png
Amiba „mâncătoare de creier”, descoperită într-o destinație turistică populară. Șase lacuri, închise după moartea unui instructor de schi nautic Internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net