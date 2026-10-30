Ghidul culorilor potrivite pentru fiecare cameră din locuința ta

Alegerea culorilor ideale pentru interiorul casei tale are puterea de a crea o atmosferă primitoare și de a-ți transforma radical spațiul de locuit. Nuanțele alese pe pereți sau în decorațiuni îmbunătățesc caracteristicile fiecărei încăperi și îți influențează direct starea de spirit. Dacă înțelegi efectul psihologic al fiecărei culori, creezi ușor spații elegante, confortabile și perfect adaptate activităților tale zilnice.

Nuanțele alese te influențează emoțional

Culorile pe care le vezi în fiecare zi îți provoacă reacții emoționale imediate. Nuanțele calde precum roșul, portocaliul și galbenul te stimulează și îți dau energie, motiv pentru care se potrivesc excelent în bucătărie sau în sufragerie. În schimb, culorile reci precum albastrul, verdele și violetul au un efect calmant, fiind recomandate pentru spațiile intime destinate odihnei, cum sunt dormitoarele sau băile.

Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

În dormitoare, tonuri reci pentru un somn odihnitor

Pentru că dormitorul este locul unde îți reîncarci bateriile, optezi pentru culori pale care favorizează relaxarea. Albastrul pal, lila sau verdele deschis creează un mediu liniștitor, în timp ce un galben pal sau un cărămiziu stins oferă o notă caldă fără să devină obositor. Dacă ai un dormitor spațios, nuanțele mai închise aduc o senzație plăcută de intimitate și confort.

Foto: Alexey Tulenkov

Bucătăria și sufrageria prind viață prin culori calde

În spațiile în care te aduni cu familia sau gătești, alegi culori care stimulează apetitul și conversația. Tonurile pământii, precum brun-roșcatul, portocaliul stins sau verdele pal aplicate pe un singur perete de accent oferă un aer primitor. Dacă îți plac culorile intense, le folosești ca accente pe un fundal neutru pentru a nu încărca vizual camera, iar un verde deschis într-o bucătărie luminoasă aduce o notă de prospețime.

Albul amplifică lumina

Tavanul vopsit în alb reprezintă o alegere clasică deoarece reflectă lumina și face încăperea să pară mai înaltă. Pereții albi sau în nuanțe neutre reprezintă baza sigură care ajută camerele mici sau întunecate să devină mai luminoase, permițând mobilierului și decorațiunilor tale să iasă în evidență.

Regula 60-30-10, pentru echilibru cromatic perfect

Pentru a combina culorile ca un profesionist, aplici principiul clasic de design interior. Aloci 60% din spațiu culorii dominante folosite pe pereți, 30% culorii secundare prezente pe tapițerie sau podea și 10% culorii de accent aduse de perne, perdele sau tablouri.

Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Lumina naturală schimbă percepția asupra culorilor

Înainte să cumperi vopseaua, testezi cum arată nuanța în funcție de lumină. O culoare închisă precum bleumarinul sau verdele închis arată superb într-o cameră cu ferestre mari, dar poate părea apăsătoare într-un spațiu fără lumină naturală. Dacă îți dorești culori închise într-o cameră mică, ignoră mitul că acestea micșorează spațiul și adaugă oglinzi sau accesorii deschise la culoare pentru a păstra echilibrul vizual.

Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Editor: Raluca Toma