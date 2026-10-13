Soluții ieftine din casă pentru petele grele și suprafețele din baie

Scapă de petele rezistente și menține casa curată și strălucitoare fără detergenți scumpi sau substanțe chimice dure.

Foto: SIRAPHOL S.

Produse banale, pe care le folosești zilnic în alte scopuri, oferă rezultate uimitoare și îți economisesc timpul dedicat curățeniei.

Curăță oglinzile cu spumă de ras

Spuma albă de ras descompune grăsimea, urmele de degete și reziduurile uscate de săpun. Produsul se aplică direct pe suprafața din sticlă, se lasă să acționeze timp de cinci minute și se șterge apoi cu o lavetă umedă, urmată de una uscată. Oglinzile curățate în acest mod nu se mai aburesc în timpul dușului.

Lustruiește bateriile din baie cu hârtie de copt

Foile mototolite de hârtie de copt redau instantaneu strălucirea robinetelor și a corpurilor metalice. Această metodă simplă elimină petele uscate de apă dură fără să lase urme și fără să zgârie suprafața.

Urmele de săpun dispar cu grapefruit și sare

Depunerile groase de grăsime și săpun de pe căzi sau chiuvete dispar rapid cu ajutorul unui grapefruit tăiat în două, peste care se presară o mână de sare. Acidul citric din fruct dizolvă mizeria, textura abrazivă a sării curăță depunerile, iar la final rămâne un miros proaspăt de citrice.

Elimină rugina cu piatra ponce

Piatra ponce umezită este frecată ușor pe suprafețele afectate de rugină sau depuneri dure de calcar. Proprietățile ei abrazive curăță petele rezistente fără să deterioreze materialul.

Mesele și gresia pot fi dezinfectate cu apă de gură

Soluția antiseptică pentru gură care conține alcool este amestecată în proporții egale cu apă într-o sticlă cu pulverizator. Amestecul se aplică pe blat, masă sau gresie pentru o igienizare rapidă.

Lemnul se lustruiește cu ceai negru

Pliculețele folosite de ceai negru sunt fiarte din nou pentru a obține o soluție excelentă de lustruire a podelelor din lemn dur și a mobilierului. În plus, ceaiul negru ajută la curățarea oglinzilor și la îndepărtarea ruginii de pe uneltele vechi.

Rosturile gresiei se albesc cu suc de tip cola

Lichidul se stropește direct pe rosturile pătate sau pe urmele de ulei scăpat pe jos. După câteva minute de acționare, suprafața se curăță ușor cu o periuță veche de dinți sau cu un burete.

Freacă vasele arse cu zaț de cafea

Textura abrazivă și proprietățile antibacteriene ale zațului de cafea curăță eficient tigaia și oalele arse. Pentru murdăria foarte veche, vasele sunt lăsate peste noapte în apă caldă cu pliculețe de ceai negru, iar a doua zi sunt frecate scurt cu zaț de cafea.

Editor: Raluca Toma