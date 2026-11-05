Culoarea ochilor tăi îți arată cum stai cu sănătatea

Ochii pot măturisi, fără a fi nevoie de cuvinte, o mulțime de stări sufletești, dar îți arată și cum stai cu sănătatea. Anumite culori ale ochilor sunt asociate cu o serie de boli.

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Riscul real de a dezvolta o anumită boală depinde de nenumărați alți factori, cum ar fi mediul și genele. Pentru a le observa primele semne la nivelul ochilor, ar fi nevoie să și medic sau specilist în iridologie, o metodă a medicinei alternative care susține că bolile, predispozițiile și starea organelor interne pot fi detectate prin analiza culorii, a texturii și a semnelor indicate de irisul ochiului. Totuși, unele schimbări de la nivelul ochilor sunt ușor de observat în oglindă și te pot trimite la medic la timp pentru a preveni complicații.

Ochii căprui sau negri

Cu cât ochii tăi sunt mai închiși la culoare, cu atât mai mare este protecția ochilor la radiațiile ultraviolete. Cel puțin aceasta este observația oftalmologului Ivan Schwab, de la Academia americană de oftalmologie. Alte cercetări sugerează că este mai puțin probabil să suferi de cancer ocular, cataractă sau vitiligo, o boală de piele autoimună caracterizată prin pete albe de piele și păr. În plus, ai o toleranță mai scăzută la durere și o probabilitate mai mare să faci atacuri de anxietate spre deosebire de femeile cu ochi deschiși la culoare.

Ochii verzi

Femeile cu ochi de culoare deschisă pot avea o toleranță mai mare la durere și un risc mai scăzut de anxietate și depresie, în special în timpul travaliului și după naștere. Ochii verzi oferă, de asemenea, mai puțină protecție UV decât ochii căprui, ceea ce înseamnă că ai un risc mai mare de melanom ocular.

Ochii albaștri

Te poți confrunta cu aceleași riscuri ca și cei cu ochi verzi, este posibil să ai mai multe șanse decât omologii tăi cu ochi negri de a dezvolta dependență de alcool, potrivit cercetărilor recente. Autorii studiului nu pot explica această corelație și recunosc că sunt necesare mai multe cercetări.

Ce indică înroșirea sau îngălbenirea ochilor?

Toată lumea are ochii roșii uneori, atunci când vasele de sânge se dilată. Se întâmplă din cauza uscăciunii ochilor, alergiilor, expunerii la soare sau prafului. Interesant este că înroșirea freventă a ochilor a fost legată de depresie, în special în rândul celor în etate. Dacă ochii sunt roșii pentru mai mult de câteva zile la rând, este recomandat să ceri sfatul medicului de familie. Ai putea avea sindromul Sjögren, o boală autoimună, o infecție sau o anomalie a vaselor de sânge.

Pe de altă parte, atunci când albul ochilor capătă o nuanță galbenă, ficatul poate avea probleme. Ochii galbeni sunt un simptom al celor care suferă de boli hepatice care afectează capacitatea organismului de a filtra o anumită substanță.