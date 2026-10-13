Dieta în doi chiar funcționează și îți dă motivație în fiecare zi

Când vrei să dai jos kilogramele în plus, lucrurile merg mult mai ușor dacă faci asta împreună cu partenerul tău. Vă susțineți unul pe altul, aveți mai multă motivație și schimbați stilul de viață fără să simțiți că faceți un efort uriaș.

Foto: FaustFoto

Stabilește obiectivele comune din prima zi

Setați de la început ce vreți să obțineți și câte kilograme doriți să dați jos. Dacă aveți doar puțină burtică depusă în ultimul timp, rezolvați problema repede cu puțină grijă la mâncare și o plimbare în plus.

Dacă aveți mai mult de slăbit, treceți mai întâi pe la medic și faceți un set de analize ca să vedeți cum stați cu sănătatea.

Micile schimbări din fiecare zi aduc cele mai mari rezultate:

Scoateți treptat zahărul din cafea, ceai și deserturi.

Puneți mai multe legume proaspete pe farfurie la fiecare masă.

Înlocuiți covrigii, gogoșile și chipsurile cu gustări bune: un măr cu puțin unt de arahide, un iaurt sau bețe de morcov cu fasole bătută.

Planifică înainte mesele

Mâncați bunătăți pline de vitamine și sărace în calorii: carne slabă la cuptor, salate mari, supe de legume, tofu pe grătar sau ouă fierte. Puteți să folosiți o aplicație pe telefon ca să planifici și să calculezi caloriile din farfurie.

Țineți cont de o chestie importantă: bărbatul are nevoie de mai multă mâncare decât tine și slăbește mai repede pentru că are masa musculară mai mare.

Integrează mișcarea în rutina zilnică

Mășcarea vă ajută să ardeți grăsimea și să vă păstrați mușchii fermi. Ieșiți în fiecare seară la o plimbare de o oră prin cartier, mergeți la alergat în parc sau înscrieți-vă la un curs de dans ori yoga. De asemenea, partidele dese de sex și un somn bun de șase-opt ore pe noapte vă ajută enorm să ardeți calorii și să vă refaceți energia.

Ține cont de progresele săptămânale

Urcați pe cântar o dată pe săptămână, dimineața, după ce mergeți la baie și înainte să mâncați. Puneți și centimetrul pe talie, pentru că acolo se vede cel mai bine cum se topește grăsimea. O femeie e bine să aibă sub 80 cm în talie, iar un bărbat sub 94 cm. Când vedeți primele rezultate, sărbătoriți cu o ieșire la spa sau o drumeție la munte.

Editor: Raluca Toma