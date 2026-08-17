 Tort-surpriză cu jeleu de pepene şi spanac. Nimeni nu se va aștepta la aceste ingrediente!
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Tort-surpriză cu jeleu de pepene şi spanac. Nimeni nu se va aștepta la aceste ingrediente!

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Când vrei un desert care să te răcorească și să te energizeze, tortul de pepene și spanac devine aliatul perfect. Este o combinație vibrantă, plină de nutrienți și culoare pe care trebuie s-o încerci!

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Delicat, luminos și surprinzător, tortul cu jeleu de pepene și spanac îmbină prospețimea verii cu eleganța unui preparat modern. Pepenele oferă dulceața naturală și textura suculentă, în timp ce spanacul adaugă o culoare vibrantă și un plus de delicatețe vegetală. Rezultatul este un desert ușor, răcoritor și spectaculos, ideal pentru cei care caută preparate inedite și sănătoase.                             

Ingrediente

250 g spanac congelat

200 g de făină

3 ouă

2 lingurițe praf de copt

½ cană zahăr

½ cană ulei

Pentru cremă:

200 g mascarpone

300 ml smântână pentru frişcă, bătută

1 lingură zahăr pudră

1 plic zahăr vanilat

Pentru ornat:

2 tort-gelee roşu

100 g zahăr

500 g pepene

2 linguri zeamă de lămâie

picături de ciocolată

Mod de preparare

Laşi spanacul la decongelat, apoi îl treci printr-un blender. Bați oul cu zahăr, apoi torni treptat uleiul. Adaugi spanacul și omogenizezi. Amesteci făina cu praful de copt și le înglobezi în amestecul preparat anterior. Torni aluatul într-o tavă de copt rotundă, tapetată și coci pandișpanul 30 de minute. Laşi să se răcească puțin.

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Pentru cremă, amesteci toate ingredientele. Acoperi pandişpanul cu această cremă.

Pentru ornat, tai pepenele în bucăţi şi îndepărtezi sâmburii. Îl pui pe foc mic împreună cu zeama de lămâie. Le ții pe foc, amestecând contant, până când scade sosul format, apoi adaugi zahărul și le lași să fiarbă până acesta se topește. Iei de pe foc, lași să se răcorească, apoi mixezi jeleul.

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Prepari gelatina conform indicațiilor de pe ambalaj, apoi o încorporezi în jeleu și omogenizezi.

Aşezi picături de ciocolată din loc în loc pe prăjitură, apoi torni jeleul şi dai totul la frigider, peste noapte.

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