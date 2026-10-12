Biscuiți cu mere - un răsfăț de casă pentru pauza de cafea

Cu dulceața discretă a merelor și gustul familiar al deserturilor de casă, acești biscuiți sunt perfecți alături de o cafea sau un ceai. O rețetă de păstrat la îndemână pentru momentele în care ai poftă de ceva dulce.

Biscuiți cu mere Foto: Shutterstock

Ingrediente

3-4 mere

300 g făină

½ pachet unt moale

6 linguri zahăr

2 ouă

1 lingură praf de copt

1 linguriță esență de vanilie

½ linguriță scorțișoară

1 praf de sare

Mod de preparare

Speli merele, le cureți de coajă și le îndepărtezi semințele, apoi le tai cât mai mărunt și le lași deoparte.

Separat, într-un bol, amesteci ouăle cu zahărul, scorțișoara și cu esența. Mixezi sau bați bine cu un tel, apoi încorporezi untul și continui să amesteci. Combini făina cu praful de copt și cu sarea, și o încorporezi, în ploaie, în amestecul cu ouă. Omogenizezi și adaugi, amestecând cu o paletă, merele tăiate.

Întinzi hârtie de copt pe o tavă de cuptor și, cu o lingură, iei din aluat și așezi pe tavă, la distanță unele de altele. Dai tava la cuptorul încins și ții biscuiții până când se rumenesc ușor.