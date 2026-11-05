Cheesecake cu struguri, desertul care îmbină finețea și prospețimea

Crema fină de brânză și strugurii suculenți se completează într-un desert cu gust delicat și prospețime fructată. Acest cheesecake este o alegere îmbietoare pentru o masă festivă sau un răsfăț de weekend.

Cheesecake cu struguri Foto: Shutterstock

Ingrediente

250 g biscuiți digestivi

150 g unt topit

Pentru umplutură

200 ml frișcă lichidă rece

250 g brânză mascarpone

4 linguri miere

1 pliculeț zahăr vanilat

Pentru jeleu

200 ml suc de struguri

15 g gelatină

150 g boabe de struguri, pentru decor

Mod de preparare

Macini biscuiții într-un robot de bucătărie, apoi îi amesteci cu untul. Omogenizezi compoziția și o așezi într-o formă rotundă de tartă, o nivelezi și o dai la frigider.

Pentru cremă, amesteci mascarpone cu mierea și cu zahărul vanilat. Separat, bați spumă frișca rece, apoi, cu o spatulă, o încorporezi în mascarpone. Omogenizezi. Torni umplutura peste blatul de biscuiți din formă și o nivelezi. O dai din nou la frigider, până când prepari jeleul de struguri.

Pregătești gelatina conform indicațiilor de pe ambalaj, apoi o topești pe baie de aburi, o lași la răcit și o încorporezi în sucul de struguri.

Așezi peste cheesecake boabele de struguri, torni jeleul și dai tava la frigider până în momentul servirii.