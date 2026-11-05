Cheesecake cu struguri, desertul care îmbină finețea și prospețimea
Crema fină de brânză și strugurii suculenți se completează într-un desert cu gust delicat și prospețime fructată. Acest cheesecake este o alegere îmbietoare pentru o masă festivă sau un răsfăț de weekend.
Ingrediente
250 g biscuiți digestivi
150 g unt topit
Pentru umplutură
200 ml frișcă lichidă rece
250 g brânză mascarpone
4 linguri miere
1 pliculeț zahăr vanilat
Pentru jeleu
200 ml suc de struguri
15 g gelatină
150 g boabe de struguri, pentru decor
Mod de preparare
Macini biscuiții într-un robot de bucătărie, apoi îi amesteci cu untul. Omogenizezi compoziția și o așezi într-o formă rotundă de tartă, o nivelezi și o dai la frigider.
Pentru cremă, amesteci mascarpone cu mierea și cu zahărul vanilat. Separat, bați spumă frișca rece, apoi, cu o spatulă, o încorporezi în mascarpone. Omogenizezi. Torni umplutura peste blatul de biscuiți din formă și o nivelezi. O dai din nou la frigider, până când prepari jeleul de struguri.
Pregătești gelatina conform indicațiilor de pe ambalaj, apoi o topești pe baie de aburi, o lași la răcit și o încorporezi în sucul de struguri.
Așezi peste cheesecake boabele de struguri, torni jeleul și dai tava la frigider până în momentul servirii.