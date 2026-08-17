Gogoși pufoase cu cremă fină de vanilie

Un desert clasic și irezistibil, perfect pentru momentele în care ai poftă de ceva dulce.

Ingrediente

500 g făină

4 ouă

20 g drojdie

3 linguri de zahăr

250 ml lapte călduț

1 linguriță coajă de lămâie rasă

1 linguriță coajă de portocală rasă

1 linguriță esență de rom

1 pliculeț zahăr vanilat

50 g unt topit

1 praf de sare

zahăr pudră, pentru decor

Pentru crema de vanilie:

250 ml lapte

3 gălbenușuri

3 linguri zahăr

1 lingură făină

1 linguriță esență de vanilie

Mod de preparare

Pentru maia, amesteci puțin lapte cu drojdia, cu o lingură de zahăr și cu 2-3 linguri de făină. Lași deoparte.

Între timp, freci ouăle cu zahărul și cu sarea, adaugi maiaua și începi să frămânți. Încorporezi, alternativ, făina și laptele rămase, arome, după gust, și frămânți bine până când obții un aluat moale. Când acesta se desprinde de pe mâini, torni, în fir subțire, untul topit și frămânți până când aluatul face bule. Îl lași la dospit, la loc cald, aproximativ o oră.

Răstorni aluatul crescut pe o suprafață presărată cu făină, îl frămânți din nou, apoi îl întinzi într-o foaie groasă de un deget și formezi gogoșile cu gura unui pahar. Le mai lași la dospit, apoi le prăjești în baie de ulei și le scoți pe șervețele de bucătărie.

Pentru cremă, freci bine gălbenușurile cu zahărul până când se albesc, adaugi în ploaie făina, amestecând continuu. Încălzești, ușor, laptele și îl încorporezi, în fir subțire, în ouă, adaugi esența, omogenizezi și așezi amestecul din nou pe focul mic, amestecând continuu până se îngroașă.

Răstorni crema într-un bol, acoperi cu folie, ca să nu prindă crustă și o lași la răcit.

Pui crema într-un poș și umpli gogoșile, apoi servești.