Pepene galben la grătar

Un desert simplu, dar spectaculos, în care felii de pepene galben sunt rumenite ușor pe grătar, pentru o aromă mai intensă și o dulceață aparte.

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Ingrediente

1 pepene galben unt zahăr brun

înghețată sau iaurt grecesc, pentru servit

alune tăiate grosier, pentru servit

Mod de preparare

Speli bine pepenele, apoi îl tai pe jumătate, îi scoți semințele și îl tai felii groase. Le ungi cu unt, le dai cu zahăr și le așezi pe grătarul încins.

Le ții până apar dungile de la grătar și le dai deoparte, la răcit.

Servești feliile de pepene cu înghețată sau cu iaurt grecesc, decorate cu alune.