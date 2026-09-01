Pepene galben la grătar
Un desert simplu, dar spectaculos, în care felii de pepene galben sunt rumenite ușor pe grătar, pentru o aromă mai intensă și o dulceață aparte.
Ingrediente
1 pepene galben unt zahăr brun
înghețată sau iaurt grecesc, pentru servit
alune tăiate grosier, pentru servit
Mod de preparare
Speli bine pepenele, apoi îl tai pe jumătate, îi scoți semințele și îl tai felii groase. Le ungi cu unt, le dai cu zahăr și le așezi pe grătarul încins.
Le ții până apar dungile de la grătar și le dai deoparte, la răcit.
Servești feliile de pepene cu înghețată sau cu iaurt grecesc, decorate cu alune.