 Ruladă cu dovleac și cremă de brânză, un desert delicat și aromat
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Ruladă cu dovleac și cremă de brânză, un desert delicat și aromat

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Aromată și cu o umplutură fină, rulada cu dovleac și cremă de brânză este un desert numai bun de împărțit cu cei dragi.

Ruladă cu dovleac și cremă de brânză
Ruladă cu dovleac și cremă de brânză Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru blat

3 ouă

120 g zahăr

150 g piure de dovleac

100 g făină

1 linguriță praf de copt

1 linguriță scorțișoară

½ linguriță ghimbir pudră

¼ linguriță nucșoară

1 linguriță extract de vanilie

un praf de sare

Pentru cremă

250 g cremă de brânză

100 g unt moale

80 g zahăr pudră

1 linguriță extract de vanilie

Pentru decor

2 linguri zahăr pudră

Mod de preparare

Bați ouăle cu zahărul 4-5 minute, până când compoziția devine cremoasă. Adaugi piureul de dovleac și vanilia și amesteci ușor.

Separat, amesteci făina cu praful de copt, scorțișoara, ghimbirul, nucșoara și sarea. Încorporezi ingredientele uscate în compoziția cu ouă, fără să amesteci excesiv.

Torni aluatul într-o tavă de aproximativ 30 x 40 cm, tapetată cu hârtie de copt, și îl nivelezi într-un strat uniform.

Coci blatul 12–14 minute, în cuptorul preîncălzit.

Răstorni imediat blatul pe un prosop curat, presărat cu puțin zahăr pudră. Îndepărtezi hârtia de copt și rulezi blatul împreună cu prosopul. Îl lași să se răcească complet.

Pentru cremă, mixezi untul cu zahărul pudră 2–3 minute. Adaugi crema de brânză și vanilia și continui să mixezi, până obții o cremă fină.

Desfaci cu grijă blatul răcit, întinzi crema într-un strat uniform și rulezi din nou, fără prosop.

Dai rulada la frigider pentru cel puțin 1 oră, apoi o presari cu zahăr pudră și o tai felii înainte de servire.

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