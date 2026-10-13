 Ștrudel cu mere, stafide și nuci. Secretul unei umpluturi aromate și savuroase
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Ștrudel cu mere, stafide și nuci. Secretul unei umpluturi aromate și savuroase

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Merele caramelizate, stafidele dulci și nucile crocante formează o umplutură bogată și aromată, învelită într-un aluat rumen și crocant. Un ștrudel delicios, perfect pentru zilele de toamnă.

Ștrudel cu mere, stafide și nuci
Ștrudel cu mere, stafide și nuci Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 pachet foi pentru plăcintă

1 kg mere

80 g zahăr brun

2 linguri miere

80 g stafide

100 g nuci tocate grosier

50 g unt

2 linguri pesmet

1 linguriță scorțișoară

¼ linguriță nucșoară

¼ linguriță ghimbir pudră

1 linguriță extract de vanilie

1 lingură zeamă de lămâie

zahăr pudră, pentru decor

Mod de preparare

Cureți merele de coajă și cotor, apoi le tai cubulețe. Le stropești cu zeama de lămâie și amesteci ușor.

Topești 30 g unt într-o tigaie încăpătoare, adaugi merele și zahărul brun și le gătești 8-10 minute, la foc mediu. Amesteci din când în când, până când merele se înmoaie ușor și încep să se caramelizeze.

Adaugi mierea, stafidele, nucile, scorțișoara, nucșoara, ghimbirul și vanilia. Mai lași compoziția pe foc 2–3 minute, apoi o dai deoparte și o lași să se răcorească.

Topești untul rămas. Întinzi foile de plăcintă pe suprafața de lucru și le ungi pe rând cu puțin unt, așezându-le una peste alta. Presari pesmetul pe suprafața ultimei foi, lăsând marginile libere.

Distribui umplutura de mere pe una dintre laturile lungi, apoi rulezi foile cu grijă, astfel încât să obții un ștrudel compact. Îndoi marginile spre interior, pentru ca umplutura să nu iasă în timpul coacerii.

Așezi ștrudelul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, îl ungi cu puțin unt și îl coci 30-35 de minute, până când foile devin aurii și crocante.

Îl lași să se răcorească 10-15 minute, apoi îl pudrezi cu zahăr. Îl tai felii și îl servești simplu sau alături de miere, sos de caramel ori înghețată de vanilie.


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