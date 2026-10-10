Ce poți face cu bulgur? O salată aromată, perfectă pentru o masă ușoară

Salata de bulgur este o alegere gustoasă și sățioasă pentru o masă ușoară. Se pregătește simplu, poate fi combinată cu legume proaspete și verdețuri și este delicioasă atât servită imediat, cât și rece.

Salata de bulgur Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 cană bulgur

2 căni apă

5 caise, descojite și tăiate cubulețe

1 legătură de pătrunjel

2-3 codițe de ceapă verde

sare

piper

zeama de la 1 lămâie bio

2-3 linguri ulei de măsline

Mod de preparare

Așezi o crăticioară pe foc, cu apa, bulgurul și sarea, după gust. Lași la fiert până când toată apa este absorbită de bulgur, iar acesta devine pufos. Îl lași să se răcească complet, apoi îl torni într-un bol.

Speli pătrunjelul și ceapa verde, și le tai fin. Le pui peste bulgur, torni uleiul de măsline și zeama de lămâie, apoi amesteci ușor ingredientele din bol. Potrivești de sare și de piper, adaugi caisele tăiate și dai salata la rece înainte de a o servi.



