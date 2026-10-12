Paste cu creveți, o cină delicioasă gata fără prea mult efort

Pastele cu creveți sunt o alegere delicioasă atunci când vrei o masă rapidă, dar cu un aer special. Creveții fragezi și pastele se combină într-un preparat aromat și savuros, potrivit pentru cină.

Paste cu creveți Foto: Shutterstock

Ingrediente

100 g baby spanac, spălat

300 g creveți decongelați

5 căței de usturoi

250 g paste pappardelle

100 ml vin alb sec

2 linguri ulei

sare

piper

100 g parmezan ras

zeama de la 1 lămâie

pătrunjel, tăiat fin

Mod de preparare

Așezi creveții într-un castron, îi dai cu un praf de sare și cu piper, și torni zeama de lămâie. Îi lași la rece 30 de minute.

Cureți usturoiul și-l mărunțești. Așezi un vas cu apă pe foc și prepari pastele conform indicațiilor de pe ambalaj. Păstrezi puțină apă de la fiert.

Încingi uleiul într-o tigaie și adaugi creveții. Îi lași aproximativ cinci minute, apoi torni vinul. Adaugi usturoiul, ții pe foc câteva minute, amestecând continuu, apoi adaugi spanacul și amesteci. Pui în tigaie pastele fierte, amesteci, torni puțină apă de la paste, ca să iasă cremoase, presari parmezanul ras, amesteci din nou și dai de pe foc.