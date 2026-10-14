Quesadilla cu ardei: culoare și savoare în fiecare mușcătură
Quesadilla cu ardei este o alegere simplă și gustoasă pentru zilele în care vrei să pregătești ceva rapid.
Ingrediente
1 pulpă de pui dezosată
2 linguri ulei
1 ceapă
3 căței de usturoi
piper
200 g brânză cheddar rasă
4 tortilla din grâu
sare
100 g porumb fiert
100 g sos barbeque
4 ardei grași
Mod de preparare
Speli ardeii, îi tai jumătăți, le îndepărtezi nervurile și semințele și îi tai feliuțe.
Tai pulpa de pui feliuțe, le pui într-un bol, torni peste ele sosul barbeque, le amesteci bine, ca să ajungă sosul pe toată carnea, și le lași la marinat 20 de minute.
Tai ceapa cubulețe, iar usturoiul îl mărunțești. Încingi uleiul, pui ceapa și usturoiul, le călești ușor, apoi adaugi carnea, sare și piper, după gust. Le ții, amestecând continuu, până scade apa lăsată, adaugi ardeii, amesteci, ții câteva minute și pui boabele de porumb. Mai ții câteva minute pe foc, apoi dai deoparte, la răcit.
Împarți compoziția pe foile de tortilla, presari brânza rasă, le îndoi, apeși ușor și le ungi cu ulei, apoi le așezi pe tigaia grill. Le ții pe o parte până când se colorează frumos, apoi le întorci. Le servești calde.