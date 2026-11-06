 Salată de zucchini, prospețime și savoare în farfurie
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Salată de zucchini, prospețime și savoare în farfurie

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Salata de zucchini se prepară ușor și este ideală pentru un prânz sau pentru o cină delicioasă.

Salata de zucchini
Salata de zucchini Foto: Shutterstock

Ingrediente

2 zucchini

1 piept de pui fript pe grătar

5-6 roșii cherry

Pentru dressing

2 linguri ulei de măsline

zeama de la 1 lămâie

2 linguri muștar boabe

2 căței de usturoi, zdrobiți

1 praf de sare

1 praf de piper

Mod de preparare

Speli zucchini bine, apoi îl tai cu spiralizatorul special sau cu un peeler zimțat. Spaghetele obținute le așezi într-un bol.

Speli roșiile, le tai jumătăți și le pui peste spaghetele de zucchini. Tai fâșii carnea de pui și o așezi peste legumele din bol. Amesteci și le torni pe platoul de servit.

Combini toate ingredientele pentru dressing, omogenizezi, apoi îl torni peste legume. Servești salata imediat, pentru că dacă o ții prea mult, dovlecelul își lasă apă.

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