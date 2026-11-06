Salată de zucchini, prospețime și savoare în farfurie
Salata de zucchini se prepară ușor și este ideală pentru un prânz sau pentru o cină delicioasă.
Ingrediente
2 zucchini
1 piept de pui fript pe grătar
5-6 roșii cherry
Pentru dressing
2 linguri ulei de măsline
zeama de la 1 lămâie
2 linguri muștar boabe
2 căței de usturoi, zdrobiți
1 praf de sare
1 praf de piper
Mod de preparare
Speli zucchini bine, apoi îl tai cu spiralizatorul special sau cu un peeler zimțat. Spaghetele obținute le așezi într-un bol.
Speli roșiile, le tai jumătăți și le pui peste spaghetele de zucchini. Tai fâșii carnea de pui și o așezi peste legumele din bol. Amesteci și le torni pe platoul de servit.
Combini toate ingredientele pentru dressing, omogenizezi, apoi îl torni peste legume. Servești salata imediat, pentru că dacă o ții prea mult, dovlecelul își lasă apă.