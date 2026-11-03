 Gutui cu umplutură de carne, o combinație dulce-sărată de încercat
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Gutui cu umplutură de carne, o combinație dulce-sărată de încercat

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Parfumul gutuilor și gustul bogat al cărnii tocate se întâlnesc într-un preparat care îmbină armonios notele dulci și sărate. O alegere inspirată pentru un prânz de toamnă sau o cină cu cei dragi.

Gutui umplute
Gutui umplute Foto: Shutterstock

Ingrediente

4 gutui mari

300 g carne tocată

1 ceapă mică

1 morcov mic

2 linguri orez

2 linguri ulei

1 lingură pastă de roșii

100 ml suc de roșii

50 g miez de nucă tocat

1 linguriță cimbru uscat

½ linguriță boia dulce

sare și piper

boabe de rodie, pentru decor

pătrunjel verde opțional

150 ml apă sau supa de carne

Mod de preparare

Speli bine gutuile, le tai jumătăți și scoți cotorul cu o linguriță sau cu un cuțit mic. Scobești ușor interiorul, cât să faci loc pentru umplutură, dar păstrezi marginile suficient de groase.

Toci miezul scos din gutui bucăți mici și îl păstrezi pentru umplutură.

Cureți ceapa și morcovul. Toci ceapa mărunt, iar morcovul îl dai pe răzătoarea mică.

Încingi uleiul într-o tigaie și călești ceapa 2-3 minute, până devine sticloasă. Adaugi morcovul, miezul de gutuie tocat și orezul, apoi amesteci încă 2 minute.

Pui carnea tocată peste legume și o gătești 5-6 minute, până își schimbă culoarea. Adaugi pasta de roșii, cimbrul, boiaua, sare și piper.

Oprești focul și adaugi miezul de nucă tocat. Amesteci bine, iar dacă vrei o umplutură mai aromată, pui și puțin pătrunjel verde tocat.

Așezi jumătățile de gutui într-o tavă sau într-un vas termorezistent. Le umpli cu amestecul de carne, presând ușor compoziția.

Torni în tavă sucul de roșii și apa sau supa de carne. Acoperi vasul cu folie de aluminiu și îl pui în cuptorul preîncălzit.

Coci gutuile 35 de minute acoperite, apoi îndepărtezi folia și le mai lași 15-20 de minute, până se rumenesc ușor deasupra, iar gutuile devin fragede.

Scoți gutuile din cuptor și presari deasupra boabe de rodie, pentru prospețime și culoare și le servești cu puțin sos din tavă deasupra.

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