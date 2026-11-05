Puiul și quinoa transformă o salată simplă într-o masă completă

Carnea de pui și quinoa se îmbină într-o salată gustoasă și consistentă, perfectă pentru prânz sau o cină lejeră. Ușor de luat la pachet, este o idee practică pentru mesele din zilele aglomerate.

O salată simplă de pui cu quinoa Foto: Shutterstock

Ingrediente

400 g piept de pui

180 g quinoa

200 g roșii cherry

100 g baby spanac

1 ardei gras verde

1 castravete

1 legătură mică pătrunjel sau coriandru

2 linguri ulei de măsline

1 lingură zeamă de lămâie

½ linguriță usturoi granulat

sare și piper

Pentru dressing

3 linguri ulei de măsline

2 linguri zeamă de lămâie

1 linguriță muștar

½ linguriță miere

sare și piper

Mod de preparare

Clătești quinoa sub jet de apă rece, apoi o fierbi conform instrucțiunilor de pe ambalaj, aproximativ 12-15 minute. O scurgi, dacă este nevoie, și o lași să se răcească.

Condimentezi pieptul de pui cu sare, piper și usturoi granulat. Îl ungi cu puțin ulei și îl gătești într-o tigaie încinsă 5-6 minute pe fiecare parte, până este bine pătruns. Îl lași 5 minute să se odihnească, apoi îl tai felii.

Tai roșiile cherry jumătăți sau sferturi, castravetele bucăți, iar ardeiul gras fâșii subțiri.

Pui într-un bol uleiul de măsline, zeama de lămâie, muștarul și mierea. Adaugi sare și piper și amesteci până obții un dressing omogen.

Așezi baby spanacul pe un platou, apoi adaugi quinoa răcită, roșiile, castravetele și ardeiul. Pui deasupra carnea și frunzele de pătrunjel. Torni dressingul peste salată chiar înainte de servire și amesteci ușor.