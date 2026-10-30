 Serranito, sandvișul cu gust de Andaluzia
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Serranito, sandvișul cu gust de Andaluzia

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cu carne fragedă, șuncă serrano și ardei verde prăjit, Serranito aduce gustul Andaluziei într-un sandviș generos. O combinație simplă și savuroasă, perfectă pentru un prânz sățios.

Serranito, sandvis andaluz
Serranito, sandvis andaluz Foto: Shutterstock

Ingrediente

2 chifle ciabatta sau pâine tip baghetă mică

2 piepturi de pui, bătute subțire

4 felii de jambon serrano

2 ardei verzi

2 ouă

2 roșii, feliate

2 căței de usturoi

3 linguri ulei de măsline

sare și piper

Mod de preparare

Speli ardeii verzi și îi prăjești întregi, într-o tigaie cu puțin ulei de măsline, la foc mediu, 6–8 minute, întorcându-i des, până se înmoaie și capătă pete rumenite pe toate părțile. Îi scoți și îi lași deoparte.

Condimentezi piepturile de pui bătute cu sare și piper. Le prăjești în aceeași tigaie, 2–3 minute pe fiecare parte, până devin aurii și bine pătrunse. Le scoți pe o farfurie.

În aceeași tigaie, prăjești ouăle.

Tai chiflele pe jumătate și le prăjești ușor, cu partea tăiată în jos, direct în tigaie, câteva secunde, cât să se încălzească și să se rumenească puțin.

Freci interiorul fiecărei jumătăți de chiflă cu un cățel de usturoi tăiat pe jumătate, pentru aromă.

Asamblezi sandvișul: așezi pe baza de pâine o felie de pui, două felii de jambon serrano, ardeiul verde prăjit, felii de roșie și oul prăjit deasupra.

Potrivești de sare și piper, acoperi cu cealaltă jumătate de chiflă și tai sandvișul pe diagonală.

Ghid de cumpărături

Magicianul Robert Tudor, foto Facebook jpg
Video „De unde are măscăriciul ăsta bani?” Ce le răspunde magicianul Robert Tudor celor care pun această întrebare după ce îi văd casele Vedete românești
Horoscop - zodii - zodiac FOTO Shutterstock
Trei zodii își schimbă complet destinul începând cu 2 noiembrie. Norocul le bate la ușă. Acești nativi sunt favoriții momentului Horoscop
image
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Putin spune că Rusia este pregătită de război cu Europa. Amenințarea liderului de la Kremlin: „Nimeni să nu uite acest lucru” adevarul.ro

Parteneri

image
Primul jucător care vrea să plece de la FCSB după eșecul rușinos din Cupă cu Gloria Bistrița. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns observatornews.ro
image
Finlanda a deschis o anchetă după ce Google a tăiat 400.000 de copaci ca să construiască un centru de date www.antena3.ro
image
Primarul USR din Corbeanca, denunțat la DNA de 5 consilieri locali. Edilul e acuzat că falimentează intenționat compania de salubritate a primăriei www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ionuţ Chirilă a ratat şansa de a primi un Mercedes de 250.000 de euro de la Ion Ţiriac! Poveste fabuloasă: „Eşti un imbecil” as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Ministerul Apărării mută decisiv la Steaua! El e omul de care depinde promovarea în SuperLiga www.fanatik.ro
image
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Vrăjitoarea care putea deveni regină. Povestea unui proces care a zguduit Curtea Regală a Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Jungla”, romanul care a revoltat America. „Am țintit inima publicului și, din greșeală, am lovit stomacul” historia.ro
homemade pear galette pie with almond leaves fresh ripe green pears jpg
#Exclusiv Click!
Perele, transformate în deserturi fără zahăr. Idei sănătoase Rețete
rulada de dovleac cu crema de branza jpg
Ruladă cu dovleac și cremă de brânză, un desert delicat și aromat Deserturi
chiftele de cuurcan jpg
Chiftele de curcan, o idee delicioasă pentru orice masă Rețete cu carne
Noah Wyle jpg
Noah Wyle, cel mai sexy bărbat în viață, surprinde cu rețeta preferată a fiicei sale. Se prepară în câteva minute Rețete
supa crema de varza rosie jpg
Cum să prepari o supă cremă de varză roșie Rețete cu legume
placinta cu varza jpg
Plăcintă cu varză, un preparat aromat pentru întreaga familie Rețete cu legume
piure vecteezy jpg
Cum faci cel mai cremos piure de cartofi. Ingredientul secret pe care să-l adaugi alături de unt și lapte Rețete
sandvis cu legume jpg
Sandviș cu legume, o gustare simplă și plină de savoare Mâncăruri rapide
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net