Serranito, sandvișul cu gust de Andaluzia

Cu carne fragedă, șuncă serrano și ardei verde prăjit, Serranito aduce gustul Andaluziei într-un sandviș generos. O combinație simplă și savuroasă, perfectă pentru un prânz sățios.

Serranito, sandvis andaluz Foto: Shutterstock

Ingrediente

2 chifle ciabatta sau pâine tip baghetă mică

2 piepturi de pui, bătute subțire

4 felii de jambon serrano

2 ardei verzi

2 ouă

2 roșii, feliate

2 căței de usturoi

3 linguri ulei de măsline

sare și piper

Mod de preparare

Speli ardeii verzi și îi prăjești întregi, într-o tigaie cu puțin ulei de măsline, la foc mediu, 6–8 minute, întorcându-i des, până se înmoaie și capătă pete rumenite pe toate părțile. Îi scoți și îi lași deoparte.

Condimentezi piepturile de pui bătute cu sare și piper. Le prăjești în aceeași tigaie, 2–3 minute pe fiecare parte, până devin aurii și bine pătrunse. Le scoți pe o farfurie.

În aceeași tigaie, prăjești ouăle.

Tai chiflele pe jumătate și le prăjești ușor, cu partea tăiată în jos, direct în tigaie, câteva secunde, cât să se încălzească și să se rumenească puțin.

Freci interiorul fiecărei jumătăți de chiflă cu un cățel de usturoi tăiat pe jumătate, pentru aromă.

Asamblezi sandvișul: așezi pe baza de pâine o felie de pui, două felii de jambon serrano, ardeiul verde prăjit, felii de roșie și oul prăjit deasupra.

Potrivești de sare și piper, acoperi cu cealaltă jumătate de chiflă și tai sandvișul pe diagonală.