 Supă de varză cu carne tocată, un prânz cald și sățios
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Supă de varză cu carne tocată, un prânz cald și sățios

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Varza fragedă și carnea tocată se îmbină într-o supă consistentă și gustoasă, potrivită pentru mesele în familie. Servită fierbinte, aduce un strop de confort în zilele răcoroase.

Supă de varză cu carne tocată
Supă de varză cu carne tocată Foto: Shutterstock

Ingrediente

½ varză albă de mărime medie

300 g carne tocată de pui sau curcan

2 morcovi

1 ceapă

2 căței de usturoi

1,5 l supă de legume sau apă

2 linguri ulei

sare și piper

½ linguriță boia dulce, opțional

Mod de preparare

Cureți ceapa și usturoiul și le toci mărunt. Speli morcovii, îi cureți și îi dai prin răzătoarea mare.

Tai varza fâșii subțiri, îndepărtând cotorul tare.

Încingi uleiul într-o oală, adaugi ceapa și o călești 3-4 minute, până devine sticloasă. Adaugi usturoiul și amesteci 30 de secunde.

Pui carnea tocată în oală și o rumenești 5-6 minute, desfăcând-o cu o lingură de lemn, până își schimbă culoarea.

Adaugi morcovii rași și varza tăiată, amesteci și le lași pe foc 2-3 minute.

Torni supa de legume sau apa, potrivești de sare și piper, adaugi boiaua, dacă folosești, și lași supa să fiarbă la foc mic 20-25 de minute, până când varza și morcovii sunt bine pătrunși. Mai potrivești gustul, dacă este nevoie, și servești supa caldă.

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