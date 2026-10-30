 Cum faci paste cu dovleac, salvie și nuci
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Cum faci paste cu dovleac, salvie și nuci

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Dulceața dovleacului se îmbină cu aroma salviei și textura crocantă a nucilor într-un preparat plin de savoare. Aceste paste sunt o alegere îmbietoare pentru un prânz de toamnă sau o cină tihnită.

Paste cu dovleac, salvie și nuci
Paste cu dovleac, salvie și nuci Foto: Shutterstock

Ingrediente

350 g penne

400 g dovleac plăcintar

1 ceapă mică

2 căței de usturoi

150 ml smântână lichidă pentru gătit

50 g parmezan ras

60 g miez de nucă

30 g unt

2 linguri ulei de măsline

8-10 frunze de salvie

sare și piper

puțină apă de la paste

Mod de preparare

Tai dovleacul curățat cuburi mici. Cureți ceapa și usturoiul, apoi le toci mărunt.

Pui pastele la fiert în apă cu sare și le fierbi al dente, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Păstrezi o cană din apa în care au fiert, apoi le scurgi.

Încingi uleiul de măsline într-o tigaie și călești ceapa 2-3 minute, până se înmoaie. Adaugi usturoiul și amesteci încă 30 de secunde.

Adaugi cuburile de dovleac în tigaie, apoi sare, piper și 4-5 linguri de apă. Acoperi tigaia și lași dovleacul să se gătească 10-12 minute, până devine moale.

Zdrobești dovleacul direct în tigaie cu o furculiță sau îl pasezi scurt cu blenderul, dacă vrei un sos mai fin. Adaugi smântâna lichidă și amesteci până obții un sos cremos. Adaugi parmezanul ras și câteva linguri din apa de la paste, ca sosul să se lege. Potrivești gustul cu sare și piper.

Într-o tigaie mică, topești untul și adaugi frunzele de salvie. Le gătești 1 minut, până devin aromate, apoi adaugi nucile tocate grosier și le rumenești ușor. Adaugi pastele scurse peste sosul de dovleac și amesteci bine, la foc mic, 1-2 minute. Dacă sosul este prea gros, mai adaugi puțină apă de la paste.

Servești pastele calde, cu nucile rumenite și salvia deasupra. Mai poți presăra puțin parmezan și piper proaspăt măcinat.

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