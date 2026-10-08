 Cum faci shakshuka picantă cu avocado și feta
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Cum faci shakshuka picantă cu avocado și feta

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Ouăle gătite într-un sos aromat și ușor picant se combină delicios cu avocado cremos și brânză feta. O shakshuka sățioasă și plină de savoare, potrivită atât pentru micul dejun, cât și pentru un brunch.

Shakshuka picantă cu avocado și feta
Shakshuka picantă cu avocado și feta Foto: Shutterstock

Ingrediente

2 avocado bine coapte

4 ouă

1 ceapă

1 ardei gras roșu

1 ardei gras galben

1 ardei iute verde

3 căței de usturoi

800 g roșii cuburi din conservă

2 linguri pastă de tomate

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță boia dulce

½ linguriță boia afumată

½ linguriță chimion măcinat

100 g brânză feta

½ legătură pătrunjel

1 lingură zeamă de lime

fulgi de ardei iute, după gust

sare și piper

pâine prăjită, pentru servit

Mod de preparare

Cureți ceapa, ardeii și usturoiul. Tai ceapa și ardeii cuburi, toci usturoiul mărunt, iar ardeiul iute îl tai rondele subțiri.

Încingi uleiul de măsline într-o tigaie încăpătoare și călești ceapa și ardeii 5–6 minute, până se înmoaie ușor. Adaugi usturoiul și jumătate din ardeiul iute și mai gătești un minut.

Presari boiaua dulce, boiaua afumată și chimionul, apoi adaugi pasta de tomate. Amesteci bine și gătești 1–2 minute, până când aromele se intensifică.

Torni roșiile în tigaie, potrivești de sare și piper și lași sosul să fiarbă la foc mic 10–12 minute, până scade și devine dens.

Faci patru adâncituri în sos și spargi câte un ou în fiecare. Acoperi tigaia și gătești ouăle 5–7 minute, până când albușurile sunt închegate, iar gălbenușurile rămân moi.

Cureți avocado și îl tai felii. Îl stropești cu zeama de lime și îl condimentezi cu puțină sare și piper.

Așezi feliile de avocado printre ouă, astfel încât să rămână vizibile și să-și păstreze textura cremoasă. Presari deasupra brânza feta sfărâmată, pătrunjelul tocat, ardeiul iute rămas și fulgii de ardei iute.

Servești shakshuka imediat, direct din tigaie, cu pâine prăjită alături.

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