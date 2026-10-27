Lasagna cu legume, un preparat plin de culoare și savoare

Foi de lasagna și legume gustoase se îmbină într-un preparat rumenit la cuptor, numai bun de împărțit cu cei dragi. O alegere savuroasă pentru prânz sau cină, care aduce varietate în meniul de zi cu zi.

Lasagna cu legume Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 pachet foi de lasagna fără fierbere

4 dovlecei

4 vinete

3 morcovi, rași

1 ceapă

300 g ciuperci

1 gogoșar

3 căței de usturoi, mărunțiți

400 g sos de roșii

300 g mozzarella rasă

250 ml vin roșu sec

sare

piper

ulei

Mod de preparare

Pentru sos, speli legumele și le mărunțești. Încingi două linguri de ulei și adaugi ceapa, sare și piper, apoi restul legumelor tăiate. Le amesteci și le călești 10 minute, apoi torni vinul. Le ții alte 10-15 minute și torni sosul de roșii. Le mai lași la foc mic încă 15 minute, apoi le dai deoparte de pe foc.

Pui sos de legume într-o tavă unsă cu ulei, apoi așezi foi de lasagna, presari mozzarella rasă, pui sos de legume, foi de lasagna, mozzarella și tot așa până termini ingredientele. Ultimul strat trebuie să fie de foi, peste care presari mozzarella din belșug.

Dai tava la cuptorul preîncălzit și o lași aproximativ 15 minute.