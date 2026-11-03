 Varză roșie cu mere, culoare și gust la masa de prânz
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Varză roșie cu mere, culoare și gust la masa de prânz

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Gustul verzei roșii se îmbină cu dulceața discretă a merelor într-un preparat aromat și plin de culoare. Un preparat generos și aromat, potrivit pentru un prânz deosebit sau o masă de sărbătoare.

Varză roșie cu mere,
Varză roșie cu mere, Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 varză de mărime potrivită

200 g carne de rață tocată

2 mere acrișoare

1 ceapă roșie

200 ml vin roșu sec

200 ml apă fiartă

2 linguri ulei

1 lingură oțet balsamic

1 foaie de dafin

sare

piper

Mod de preparare

Îndepărtezi primele foi de la varză, o tai jumătate, apoi fideluță. Separat, faci cubulețe ceapa și merele.

Încingi uleiul, adaugi ceapa, sare și piper, după gust, și o călești până devine translucidă, apoi adaugi carnea. O călești câteva minute, pui varza, amesteci și torni vinul și oțetul balsamic. Lași câteva minute să se evapore alcoolul și torni apa fiartă, pui feliile de mere, foaia de dafin, acoperi vasul și fierbi la foc potrivit aproximativ 40-50 de minute, până scade sosul format.

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