Cum prepari acasă covrigi bavarezi ca la brutărie

Aurii, presărați cu sare grunjoasă și cu un miez moale, covrigii bavarezi sunt delicioși proaspăt scoși din cuptor. Îi poți savura simpli sau alături de unt, brânzeturi și muștar, pentru o gustare cu savoare germană.

Covrigi bavarezi Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat:

500 g făină

300 ml apă călduță

7 g drojdie uscată

1 linguriță zahăr

1 lingură ulei

1 linguriță sare

Pentru opărit:

1,5 l apă

2 linguri bicarbonat de sodiu

Pentru decor:

1 ou bătut, pentru uns

sare grunjoasă

150 g cașcaval ras

Mod de preparare

Dizolvi drojdia și zahărul în apa călduță și lași 10 minute, până face spumă.

Pui făina și sarea într-un bol mare, faci o adâncitură în mijloc și adaugi drojdia activată și uleiul.

Frămânți 8–10 minute, până obții un aluat elastic și neted, care nu se lipește de mâini. Formezi o minge din aluat, o pui într-un bol uns cu puțin ulei, îl acoperi cu un prosop curat și îl lași la dospit 1 oră, într-un loc călduț, până își dublează volumul.

Împarți aluatul dospit în 10–12 bucăți egale. Rulezi fiecare bucată într-un șnur lung, de aproximativ 50–60 cm, mai subțire la capete și mai gros la mijloc.

Formezi forma clasică de pretzel: aduci cele două capete în sus, le încrucișezi de două ori, apoi le lipești de partea de jos a arcului.

Preîncălzești cuptorul și tapetezi o tavă cu hârtie de copt.

Aduci la fierbere apa cu bicarbonatul de sodiu. Opărești fiecare covrig 20–30 de secunde pe fiecare parte, apoi îl scoți cu o spumieră și îl așezi pe tava pregătită.

Ungi fiecare covrig cu ou bătut și presari sare grunjoasă, apoi cașcavalul ras, concentrat mai ales în zonele mai late ale aluatului.

Coci 15–18 minute, până devin auriu-intens și brânza se topește și se rumenește ușor. Le scoți și le lași să se răcorească puțin pe un grătar.