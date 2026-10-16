Sos chutney, un strop de savoare dulce-picantă în farfurie
Cu un gust dulce-acrișor și arome de condimente, sosul chutney transformă preparatele simple în combinații pline de savoare. Servește-l alături de fripturi, brânzeturi sau într-un sandviș.
Ingrediente
1 kg mere, tăiate cuburi
1 kg miez de dovleac plăcintar, tăiat cuburi
100 g stafide
100 g merișoare
2 cepe, tăiate cubulețe
3 linguri ghimbir ras
1 ardei iute, tăiat mărunt
200 g zahăr brut
750 ml oțet
1 baton de scorțișoară
1 linguriță sare
Mod de preparare
Torni oțetul într-un vas încăpător, pui zahărul și fierbi până se topește. Adaugi restul ingredientelor și lași la foc mic, amestecând constant aproximativ două ore, până când se îngroașă.
Îndepărtezi batonul de scorțișoară și torni chutney-ul în borcane sterile, le înfiletezi, le lași la răcit și le depozitezi la rece.