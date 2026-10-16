Sos chutney, un strop de savoare dulce-picantă în farfurie

Cu un gust dulce-acrișor și arome de condimente, sosul chutney transformă preparatele simple în combinații pline de savoare. Servește-l alături de fripturi, brânzeturi sau într-un sandviș.

Sos chutney Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 kg mere, tăiate cuburi

1 kg miez de dovleac plăcintar, tăiat cuburi

100 g stafide

100 g merișoare

2 cepe, tăiate cubulețe

3 linguri ghimbir ras

1 ardei iute, tăiat mărunt

200 g zahăr brut

750 ml oțet

1 baton de scorțișoară

1 linguriță sare

Mod de preparare

Torni oțetul într-un vas încăpător, pui zahărul și fierbi până se topește. Adaugi restul ingredientelor și lași la foc mic, amestecând constant aproximativ două ore, până când se îngroașă.

Îndepărtezi batonul de scorțișoară și torni chutney-ul în borcane sterile, le înfiletezi, le lași la răcit și le depozitezi la rece.