 Cătălin Scărlătescu, primele declarații despre noua iubită: „Femeia o cucerești doar dacă vrea”
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VideoCătălin Scărlătescu, primele declarații despre noua iubită: „Femeia o cucerești doar dacă vrea”

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Din 7 septembrie, MasterChef România revine cu un nou sezon, ce va duce lupta pentru marele premiu la un alt nivel. Show-ul culinar de la Pro TV a avut parte, miercuri, de un eveniment de lansare. Chef Cătălin Scărlătescu și-a făcut apariția împreună cu noua iubită, Elena Gogean, și a acordat un interviu spumos, pentru Click! Urmărește interviul video de mai jos!

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