 Câți copii are Elon Musk și cine sunt mamele lor. Afaceristul, criticat dur de fostele partenere într-un nou documentar
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Câți copii are Elon Musk și cine sunt mamele lor. Afaceristul, criticat dur de fostele partenere într-un nou documentar

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Elon Musk are 14 copii cunoscuți public, dintre care 13 sunt în viață. Miliardarul a devenit tată pentru prima dată în 2002, iar de atunci familia sa s-a mărit constant. Cei 14 copii au patru mame: Justine Wilson, Grimes, Shivon Zilis și Ashley St. Clair.

Câți copii are Elon Musk și cine sunt mamele lor
Câți copii are Elon Musk și cine sunt mamele lor Foto: arhiva Click!

Viața personală a lui Elon Musk se află din nou în centrul atenției după lansarea documentarului „Musk”, realizat de regizorul Alex Gibney. Producția, prezentată la Festivalul de Film de la Veneția, analizează atât cariera și influența miliardarului, cât și relațiile sale și modul în care acesta și-ar fi construit familia.

Câți copii are Elon Musk

Primul copil al lui Elon Musk și al fostei sale soții, Justine Wilson, a fost Nevada Alexander. Băiatul s-a născut în 2002 și a murit la aproximativ 10 săptămâni, în urma sindromului morții subite a sugarului. Ulterior, cei doi au devenit părinții gemenilor Griffin și Vivian, iar apoi ai tripleților Kai, Saxon și Damian. Astfel, Justine Wilson este mama a șase dintre copiii lui Musk, inclusiv Nevada, care a murit în copilărie.

Cu artista Grimes, miliardarul are trei copii: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl și Techno Mechanicus.

Alți patru copii îi are cu Shivon Zilis, directoare în cadrul Neuralink. Cei doi au devenit părinții lui Strider, Azure, Arcadia și Seldon Lycurgus.

Cel mai recent nume intrat în această listă este Romulus, fiul lui Musk și al lui Ashley St. Clair. St. Ea a făcut public faptul că este mama copilului în 2025, iar ulterior paternitatea lui Musk a fost susținută de rezultatul unui test ADN.

În total, sunt 14 copii cunoscuți public și patru femei care sunt mamele acestora.

De câte ori a fost căsătorit și cine sunt mamele copiilor săi

Elon Musk a fost căsătorit de trei ori, cu două femei. Prima sa soție a fost scriitoarea canadiană Justine Wilson. Cei doi s-au căsătorit în 2000 și au divorțat în 2008. Împreună au avut șase copii.

După divorțul de Justine, Musk s-a căsătorit cu actrița Talulah Riley. Cei doi au trecut prin două căsătorii și două divorțuri, însă nu au avut copii împreună.

Ulterior, Musk a avut relații cu Grimes și Shivon Zilis, cu care a devenit tată. În 2024, Ashley St. Clair a dat naștere lui Romulus, despre care a susținut că este copilul lui Elon Musk.

Astfel, cele patru mame ale copiilor săi sunt Justine Wilson, Grimes, Shivon Zilis și Ashley St. Clair. Situația familială a miliardarului a devenit însă tot mai complicată în ultimii ani, iar unele dintre relațiile sale cu mamele copiilor au ajuns în atenția publică și prin dispute legale sau declarații contradictorii.

Miliardarul, criticat într-un nou documentar

Viața personală a lui Elon Musk este una dintre temele centrale ale documentarului „Musk”, realizat de Alex Gibney. Producția, cu o durată de aproape patru ore, include mărturii ale unor persoane care l-au cunoscut îndeaproape, printre care fosta soție Justine Wilson și Ashley St. Clair.

Justine Wilson face în documentar afirmații dure despre perioada în care a fost căsătorită cu Musk și susține că miliardarul s-ar fi referit la mamele copiilor săi drept „breeders” („femei care fac copii” n.r). Ea vorbește și despre experiențele sale din timpul căsniciei și despre modul în care s-ar fi comportat Musk în relația lor.

Și Ashley St. Clair îl critică pe miliardar în documentar. Ea susține că Musk i-ar fi spus că aveau nevoie de o „legiune” de copii înainte de un posibil război civil și afirmă că acesta este preocupat de ideea declinului populației. St. Clair a mai spus că a refuzat o ofertă de 40 de milioane de dolari despre care susține că ar fi fost condiționată de păstrarea tăcerii sale, potrivit Variety.

St. Clair a criticat inclusiv modul în care Musk folosește platforma X, susținând că mesajele și acțiunile sale contribuie la amplificarea diviziunilor din societate.

Elon Musk nu a participat la realizarea documentarului și a respins producția, catalogând-o drept un „hit piece”, adică o producție realizată cu intenția de a-l ataca. Filmul urmărește mai larg ascensiunea sa, influența politică și controversatele sale decizii din ultimii ani.

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