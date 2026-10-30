 Regulile stricte pe care Ion Dichiseanu i le impunea fiicei sale la petreceri! Ce făcea actorul în toiul nopții
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Regulile stricte pe care Ion Dichiseanu i le impunea fiicei sale la petreceri! Ce făcea actorul în toiul nopții

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ioana Dichiseanu a povestit, în cadrul podcastului „Celebru și părinte”, un episod din adolescență care arată cât de atent era tatăl său, regretatul actor Ion Dichiseanu, la siguranța ei. Fiica artistului și-a amintit cum acesta o învăța să fie precaută atunci când mergea la petreceri și cum a reușit să o facă să se simtă în siguranță fără să o certe sau să îi reproșeze ceva.

Ioana și Ion Dichiseanu
Ioana și Ion Dichiseanu Foto: Arhivă

Totul s-a întâmplat în perioada în care Ioana participa la petreceri de majorat organizate de colegele sale. Înainte să plece de acasă, tatăl ei îi oferea sfaturi clare despre cum să se ferească de situațiile periculoase, mai ales atunci când era vorba despre băuturi.

Ce reguli îi impunea Ion Dichiseanu fiicei sale la petreceri

Ioana a povestit că actorul o învățase să nu accepte băuturi desfăcute și să nu mai consume nimic dintr-un pahar sau dintr-o sticlă pe care le lăsase nesupravegheate, chiar și pentru câteva momente.

„Am fost la două petreceri de majorat ale unor colege din clasă. Mi-a spus tata: «Fii atentă! Nu bei nimic din ce e deschis, bei numai ce e sigilat. Dacă ai plecat, te-ai dus la toaletă sau ai plecat din vizorul sticlei cu apă sau ce ți-ai luat tu, suc sau ce ți-ai comandat, nu cumva să mai pui gura»”, a povestit Ioana Dichiseanu.

Fiica actorului spune că a respectat întocmai sfaturile primite. La un moment dat, însă, atmosfera de la petrecere a început să se schimbe, iar lucrurile au luat o turnură care nu i-a mai plăcut. Atunci și-a amintit de înțelegerea pe care o avea cu tatăl său: putea să îl sune oricând dacă voia să plece.

Ion Dichiseanu o aștepta în parcare, chiar și în toiul nopții

Era în jurul orei 1:00 noaptea când Ioana s-a retras într-un colț și și-a sunat tatăl, rugându-l să vină să o ia. Răspunsul actorului a surprins-o și a emoționat-o.

„Și la un moment dat am văzut, zic: «Tata, eu o să te sun când se termină, când tu stai pe fază». Era cred că 1:00 noaptea. Și a început să degenereze petrecerea într-un fel în care nu-mi plăcea și m-am dus. M-am băgat într-un colț, l-am sunat pe tata și zic: «Tata, te rog eu, vino să mă iei». Și tata spune: «Dar, tăticul, eu sunt jos, te aștept»”, a relatat ea.

Ion Dichiseanu nu venise abia după telefonul fiicei sale. Actorul era deja în parcare și o aștepta, pregătit să o ducă acasă. Ioana a mărturisit că în acel moment s-a simțit în deplină siguranță și că nu a deranjat-o deloc faptul că tatăl ei stătuse atât de mult timp după ea.

Mai mult, actorul o aștepta în pijama, într-o zonă mai întunecată a parcării, cu scaunul mașinii lăsat puțin pe spate.

„În momentul ăla jur că m-am simțit în siguranță. Adică nu m-a deranjat. Știi că pe foarte mulți copii probabil că i-ar fi deranjat: «Ai stat să mă aștepți? Ai stat să mă verifici?». Și aici revenim la relația pe care o are părintele cu copilul lui”, a spus Ioana.

„Părinții mei erau cea mai faină gașcă de prieteni”

Pentru Ioana Dichiseanu, episodul spune multe despre legătura specială pe care a avut-o cu părinții săi. Ea a explicat că nu i-a perceput niciodată doar ca pe niște adulți care îi impuneau reguli, ci și ca pe niște prieteni alături de care trăia unele dintre cele mai frumoase momente.

„Pentru că eu întotdeauna cu părinții mei m-am simțit ca cea mai faină gașcă de prieteni, cele mai faine petreceri, cele mai frumoase momente și vacanțe cu părinții mei”, a mărturisit aceasta.

Ghid de cumpărături

banner dan negru jpg
#Exclusiv Click!
După vânzarea Kanal D, Dan Negru vorbește despre viitorul televiziunii! Anunț-bombă despre Revelion: „Cândva voi reveni!” Interviurile Click!
Adela Popescu și Laura Cosoi, la Șușani jpg
FotoLaura Cosoi și-a luat familia și a plecat la casa Adelei Popescu! Ce au făcut vedetele la Șușani Vedete românești
image
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Putin spune că Rusia este pregătită de război cu Europa. Amenințarea liderului de la Kremlin: „Nimeni să nu uite acest lucru” adevarul.ro

Parteneri

image
Salariul lunar pentru care Florin Răducioiu a bătut palma cu Dinamo! Ce funcție va ocupa în conducerea clubului: „Vrem să profităm de experiența lui” www.fanatik.ro
image
Satul cu 1.500 de locuitori unde un apartament de 55 mp costă 16.000 de euro. Tinerii lasă Capitala pentru el observatornews.ro
image
Finlanda a deschis o anchetă după ce Google a tăiat 400.000 de copaci ca să construiască un centru de date www.antena3.ro
image
Laura Codruța Kovesi, ultimul mesaj ca șefă a Parchetului European: „Au existat decizii dificile. Nu am reușit să îndeplinesc tot ceea ce speram” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Andrei Cordea, salariu de 1 milion de euro! Ofertă oficială pentru starul lui CFR Cluj www.fanatik.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
30 octombrie 1938: Ziua în care americanii au aflat de la radio că extratereștrii au invadat Pământul historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Vrăjitoarea care putea deveni regină. Povestea unui proces care a zguduit Curtea Regală a Angliei historia.ro
kanal d webp
Suma exactă pentru care se vinde Kanal D. Cât plătește Clever Media pentru gigantul media PrimeTime
madalina apostol catalin grozavu fiica facebook jpg
Apelul care ar putea schimba totul în cazul morții Mădălinei Apostol. Ce dezvăluiri a făcut Cătălin Grozavu despre tragedie PrimeTime
maurice munteanu asia express facebook jpeg
Câți bani ar fi primit Maurice Munteanu pentru participarea la Asia Express. A plecat acasă după 8 etape de concurs PrimeTime
mirela vaida instagram jpg
Mirela Vaida, în lacrimi la Asia Express! „Eu nu sunt un om ușor de tolerat” PrimeTime
maurice munteanu connie preda instagram jpg
Asia Express 2026, eliminare neașteptată pe Drumul Mătăsii! Maurice Munteanu și Connie Preda au plecat acasă. Ce au spus la despărțire PrimeTime
victoria lungu instagram 3 jpg
#Asia Express
Victoria Lungu, gata să dea Antena 1 în judecată din cauza „Asia Express”! Ce a nemulțumit-o pe mama concurentei PrimeTime
cristina ciobanasu mama captura video jpg
VideoCristina Ciobănașu, față în față cu mama ei, într-un platou TV! Ce s-a întâmplat între ele după ce actrița a plecat de acasă PrimeTime
ilona brezoianu (1) jpg
Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate” PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European actualitate.net