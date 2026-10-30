Regulile stricte pe care Ion Dichiseanu i le impunea fiicei sale la petreceri! Ce făcea actorul în toiul nopții

Ioana Dichiseanu a povestit, în cadrul podcastului „Celebru și părinte”, un episod din adolescență care arată cât de atent era tatăl său, regretatul actor Ion Dichiseanu, la siguranța ei. Fiica artistului și-a amintit cum acesta o învăța să fie precaută atunci când mergea la petreceri și cum a reușit să o facă să se simtă în siguranță fără să o certe sau să îi reproșeze ceva.

Ioana și Ion Dichiseanu Foto: Arhivă

Totul s-a întâmplat în perioada în care Ioana participa la petreceri de majorat organizate de colegele sale. Înainte să plece de acasă, tatăl ei îi oferea sfaturi clare despre cum să se ferească de situațiile periculoase, mai ales atunci când era vorba despre băuturi.

Ce reguli îi impunea Ion Dichiseanu fiicei sale la petreceri

Ioana a povestit că actorul o învățase să nu accepte băuturi desfăcute și să nu mai consume nimic dintr-un pahar sau dintr-o sticlă pe care le lăsase nesupravegheate, chiar și pentru câteva momente.

„Am fost la două petreceri de majorat ale unor colege din clasă. Mi-a spus tata: «Fii atentă! Nu bei nimic din ce e deschis, bei numai ce e sigilat. Dacă ai plecat, te-ai dus la toaletă sau ai plecat din vizorul sticlei cu apă sau ce ți-ai luat tu, suc sau ce ți-ai comandat, nu cumva să mai pui gura»”, a povestit Ioana Dichiseanu.

Fiica actorului spune că a respectat întocmai sfaturile primite. La un moment dat, însă, atmosfera de la petrecere a început să se schimbe, iar lucrurile au luat o turnură care nu i-a mai plăcut. Atunci și-a amintit de înțelegerea pe care o avea cu tatăl său: putea să îl sune oricând dacă voia să plece.

Ion Dichiseanu o aștepta în parcare, chiar și în toiul nopții

Era în jurul orei 1:00 noaptea când Ioana s-a retras într-un colț și și-a sunat tatăl, rugându-l să vină să o ia. Răspunsul actorului a surprins-o și a emoționat-o.

„Și la un moment dat am văzut, zic: «Tata, eu o să te sun când se termină, când tu stai pe fază». Era cred că 1:00 noaptea. Și a început să degenereze petrecerea într-un fel în care nu-mi plăcea și m-am dus. M-am băgat într-un colț, l-am sunat pe tata și zic: «Tata, te rog eu, vino să mă iei». Și tata spune: «Dar, tăticul, eu sunt jos, te aștept»”, a relatat ea.

Ion Dichiseanu nu venise abia după telefonul fiicei sale. Actorul era deja în parcare și o aștepta, pregătit să o ducă acasă. Ioana a mărturisit că în acel moment s-a simțit în deplină siguranță și că nu a deranjat-o deloc faptul că tatăl ei stătuse atât de mult timp după ea.

Mai mult, actorul o aștepta în pijama, într-o zonă mai întunecată a parcării, cu scaunul mașinii lăsat puțin pe spate.

„În momentul ăla jur că m-am simțit în siguranță. Adică nu m-a deranjat. Știi că pe foarte mulți copii probabil că i-ar fi deranjat: «Ai stat să mă aștepți? Ai stat să mă verifici?». Și aici revenim la relația pe care o are părintele cu copilul lui”, a spus Ioana.

„Părinții mei erau cea mai faină gașcă de prieteni”

Pentru Ioana Dichiseanu, episodul spune multe despre legătura specială pe care a avut-o cu părinții săi. Ea a explicat că nu i-a perceput niciodată doar ca pe niște adulți care îi impuneau reguli, ci și ca pe niște prieteni alături de care trăia unele dintre cele mai frumoase momente.

„Pentru că eu întotdeauna cu părinții mei m-am simțit ca cea mai faină gașcă de prieteni, cele mai faine petreceri, cele mai frumoase momente și vacanțe cu părinții mei”, a mărturisit aceasta.