Cât de sigure sunt suplimentele pentru sportivi? Interviu

Din dorinţa de a-şi creşte masa musculară sau de a-şi îmbunătăţi performanţele fizice, tot mai multe persoane iau suplimente pentru sportivi.

Cât de sigure sunt acestea, de ce ar trebui să ţinem cont când le achiziţionăm şi la ce este bine să fim atenţi când le administrăm ne spune Iulian Dinu, preşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Psihologie, Nutriţie, Sport şi Fitness.

În ce condiții se pot lua în siguranță suplimente pentru sportivi?

Suplimentele sportive se pot folosi de către orice persoană care practică activități sportive, dar având grijă la ceea ce consumăm. Suplimentele trebuie să fie de calitate, verificate și certificate, că ceea ce scrie pe eticheta, să fie și adevărat.

Suplimentele nutriționale nu se iau de capul nostru, se poate apela la un antrenor personal sau la un consultant de nutriție care să va ajute să vă personalizeze aceste suplimente, în funcție de scopul dorit.

Care este doză indicată?

Că orice supliment, doza este foarte importantă și este bine să fie stabilită, în funcție de scopul dorit, înălțime, greutate, și activitățile sportive practicate. De exemplu, dacă facem un efort mare, alergam o distanță mai lungă (5 - 10 km) - putem avea un consum de electroliți, vitamine și minerale, care să ne ajute la refacere și hidratare într-un timp mai scurt.

Dacă mergem la sală și dorim creșterea masei musculare - putem face 3-4 antrenamente pe săptămâna, să mâncăm sănătos, să dormim 7-8 ore pe noapte și să folosim o pudră proteică (1,2 - 1,5 - 2 gr. pe kg corp ), dar acest ultim lucru îl putem face etapizat, fiind supervizat de un antrenor personal sau consultant de nutriție.

Care sunt suplimentele care se pot lua în siguranță și la ce trebuie să fim atenți cand le cumpărăm?

Recomandăm sportivilor și persoanelor active să aleagă suplimente fabricate în unități certificate GMP (Good Manufacturing Practice), informație care este, de regulă, menționată pe eticheta sau pe site-ul producătorului. Certificarea GMP oferă un nivel ridicat de încredere că produsul este fabricat conform unor standarde stricte de calitate, cu controale riguroase privind puritatea ingredientelor, absența contaminanților și respectarea compoziției declarate pe etichetă.

Suplimentele le folosim în funcție de scopul ales. Creatina reține apă, ajută la forță, putere, recuperare și dezvoltarea masei musculare. Proteina ajută la recuperare și dezvoltarea și menținerea masei musculare. Înainte de efortul fizic, oferă energie și focus în timpul antrenamentului

Aminoacizii susţin construcția masei musculare și ajută corpul în procesul de refacere musculară, iar vitaminele și mineralele menţin funcționarea optimă a organismului.

Cât de sigure sunt creatina și pudrele proteice?

Creatina nu trebuie luată în exces, altfel se poate ajunge la greață, balonare, crampe sau diaree. Pudra proteică (proteina) ajută la recuperare și dezvoltarea și menținerea masei musculare, însă consumată în exces se poate ajunge la balonare, constipație sau diaree.

Dacă suplimentele sunt luate din magazine certificate GMP (Good Manufacturing Practice ) înseamnă că ele sunt certificate și producătorul respectă compoziția originală.

Când devin periculoase suplimentele pentru sportivi?

Suplimentele sportive devin periculoase dacă nu sunt consumate conform etichetelor prescrise și luate în exces.

De aceea, recomandăm consumul moderat și supervizat de o persoană calificată - antrenor de fitness sau consultant de nutriție.

Iulian Dinu, preşedinte al Asociatiei Internaţionale de Psihologie, Nutriţie, Sport şi Fitness