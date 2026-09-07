 Care sunt posibilele semne de avertizare ale cancerului de prostată
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Care sunt posibilele semne de avertizare ale cancerului de prostată

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Printre posibilele semne se numără jetul urinar slab și pierderea controlului vezicii urinare. Însă, dacă această formă frecventă de cancer este depistată înainte să se răspândească, prognosticul este bun.

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Foto: Shutterstock

Prostata ta are aproximativ dimensiunea unei nuci. Însă această glandă mică poate provoca probleme mari dacă nu este sănătoasă.

Semne de avertizare ale cancerului de prostată

„Majoritatea bărbaților cu cancer de prostată nu prezintă simptome la început”, afirmă medicul urolog Christopher Weight. Totuși, dacă observi anumite semne de avertizare, precum modificări ale obiceiurilor urinare sau durere, este recomandat să mergi la un medic urolog.

Cancerul de prostată este una dintre cele mai frecvente forme de cancer întâlnite la bărbați. Dar, atunci când este descoperit devreme, este și unul dintre cancerele care pot fi tratate cu cel mai mare succes. Cunoașterea semnelor și discuția cu un medic despre screening ți-ar putea salva viața.

Așadar, la ce ar trebui să fii atent?

Jet urinar lent sau slab

Dificultatea de a începe să urinezi, numită ezitare urinară, este frecventă pe măsură ce bărbații înaintează în vârstă. De asemenea, ai putea observa că jetul urinar este slab, că urina se scurge în picături sau că fluxul se oprește complet. Cea mai frecventă cauză este hiperplazia benignă de prostată. Totuși, dacă te confrunți cu aceste simptome, este important să îți verifici prostata.

Nevoia frecventă de a urina

Nevoia frecventă și uneori urgentă de a urina, în special în timpul nopții, poate fi un semn al unei leziuni nervoase sau al unei infecții. De asemenea, ar putea indica faptul că o tumoră exercită presiune asupra vezicii urinare și uretrei.

Durere sau senzație de arsură la urinare

Durerea sau senzația de arsură pe care o simți atunci când urinezi, numită disurie, este asociată, de obicei, cu o infecție a tractului urinar. Însă, în anumite cazuri, poate indica un cancer de prostată. Acest lucru este valabil mai ales atunci când simptomul apare împreună cu alte manifestări.

Sânge în urină

Un alt posibil semn de avertizare al cancerului de prostată este hematuria, adică prezența sângelui în urină. Deși poate fi asociată și cu alte probleme de sănătate, inclusiv cu o infecție urinară, este important să mergi la medic pentru investigații.

Durere la nivelul prostatei

Durerea inexplicabilă în zona prostatei, mai ales atunci când stai jos, poate fi un semn timpuriu că există o problemă. „Ar putea indica și o infecție, dar numai medicul tău urolog poate stabili cu certitudine cauza”, precizează dr. Weight.

Pierderea controlului vezicii urinare sau al intestinului

Incontinența urinară sau fecală poate apărea odată cu înaintarea în vârstă ori din cauza altor afecțiuni medicale. Însă, dacă pierzi urină sau nu îți poți controla scaunul, discută cu un medic pentru a exclude posibilitatea unui cancer de prostată.

Modificări ale funcției sexuale

Aceste simptome pot avea numeroase cauze, dar pot indica și existența unui cancer de prostată. Discută cu un medic urolog dacă observi:

  • ejaculare dureroasă;
  • scăderea volumului ejaculat;
  • imposibilitatea de a menține o erecție;
  • sânge în spermă, afecțiune numită hematospermie.

Sănătatea sexuală este o parte esențială a stării tale generale de bine. Prin urmare, dacă simți că ceva nu este în regulă, nu doar că este firesc să vorbești despre acest lucru, ci este esențial să o faci.

Semne care apar în stadiile avansate

Aceste simptome apar, de obicei, numai după ce cancerul de prostată s-a răspândit:

  • durere persistentă în zona lombară, la nivelul șoldurilor sau al pieptului;
  • amorțeală la nivelul picioarelor sau al labelor picioarelor.

„Desigur, există nenumărate alte motive pentru care te-ar putea durea spatele sau ai putea simți furnicături în degetele de la picioare, fără ca acestea să aibă vreo legătură cu prostata. Însă pot fi și semne ale unui cancer de prostată aflat într-un stadiu avansat”, explică dr. Weight.

Importanța screeningului pentru cancerul de prostată

„Deoarece cancerul de prostată aflat într-un stadiu incipient nu provoacă simptome, mulți bărbați nu știu că au boala”, precizează dr. Weight. „De aceea, screeningul regulat este atât de important: ajută la depistarea timpurie a cancerului de prostată, atunci când tratamentul este cel mai eficient.”

Medicul îți poate recomanda screeningul dacă ai între 55 și 69 de ani sau chiar mai devreme, dacă ai antecedente familiale ori alți factori de risc.

Ideea screeningului te-ar putea face să te simți inconfortabil, dar dacă îl eviți, ai putea pierde șansa de a depista cancerul de prostată într-un stadiu timpuriu, când este mai ușor de tratat.

„O simplă analiză de sânge, urmată adesea de un examen fizic, dacă este necesar, îi oferă medicului informații importante despre sănătatea prostatei tale”, afirmă dr. Weight.

Depistarea precoce nu doar că îți îmbunătățește opțiunile de tratament, ci îți poate oferi și liniște sufletească.

Cum îți poți reduce riscul de cancer de prostată

„Nu poți influența anumiți factori de risc pentru cancerul de prostată, precum vârsta sau antecedentele familiale”, recunoaște dr. Weight. „Însă poți face alegeri legate de stilul de viață care să contribuie la menținerea sănătății prostatei.”

Acești pași simpli ar putea face diferența:

  • efectuează periodic screeningul pentru cancerul de prostată;
  • menține-ți o greutate sănătoasă;
  • fă mișcare în mod regulat;
  • adoptă o alimentație hrănitoare și echilibrată;
  • renunță la fumat.

„Atunci când cancerul de prostată este diagnosticat înainte să se răspândească în alte părți ale corpului, aproximativ 99% dintre persoane trăiesc cel puțin cinci ani după diagnosticare”, continuă medicul. „Însă rata de supraviețuire este mult mai scăzută dacă boala s-a răspândit.”

De aceea, este foarte important să iei măsuri din timp. Screeningurile regulate, obiceiurile sănătoase și atenția acordată schimbărilor care apar în corpul tău pot face o diferență majoră. Discută cu medicul despre planul potrivit pentru tine.

Sursa: Cleveland Clinic

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