Top 5 alimente care fac rău inimii. Experții recomandă să le consumi cât mai rar

Adesea, oamenii care vor să-și menține sănătatea inimii obișnuiesc să consume legume, fibre și grăsimi sănătoase. Cu toate acestea, experții spun că este important să știm să recunoaștem și cele care nu ne fac bine.

Lista alimentelor dăunătoare pentru sănătatea inimii. Foto: magnific.com

Alimentele bogate în sodiu, grăsimi saturate, carbohidrați rafinați și zaharuri adăugate sunt mai puternic legate de riscul de boli de inimă, mai ales atunci când devin o parte a dietei zilnice. Totuși , nu înseamnă că trebuie evitate complet, ci mai degrabă trebuie să fim atenți la cantitate și la cât de des le consumăm.

Alimentul cap de listă: carnea procesată

Carnea procesată este, din start, pe listă. Aceasta se referă la mezeluri, de la bacon și cârnați, până la crenvurști și salam. Nu e necesar să fie excluse cu totul, însă trebuie consumate cât mai rar, deoarece sunt bogate în sodiu și grăsimi saturate, relatează eatingwell.com.

Consumul regulat de carne procesată poate îngreuna menținerea tensiunii arteriale și a colesterolului LDL, cunoscut și ca cel „rău”, în limite sănătoase. Prea mult sodiu este strâns legat de creșterea tensiunii arteriale , în timp ce excesul de grăsimi saturate poate crește colesterolul LDL. În timp, această combinație poate crește riscul de boli de inimă prin presiunea sporită asupra inimii și vaselor de sânge

Mai mult decât atât, cercetările arată că această carne procesată este legată de un risc mai mare de boli cardiovasculare, cum ar fi bolile coronariene și accidentul vascular cerebral. Asta înseamnă că, deși consumul de carne procesată din când în când este probabil în regulă, consumul ei prea des și în cantități mari poate afecta negativ sănătatea inimii.

Sucurile îndulcite cu zahăr

Experții vorbesc și despre băuturile îndulcite. Aici intră sucul acidulat, ceaiul îndulcit, cafelele și băuturile energizante, care sun tpline de zaharuri adăugate. Prea mult zahăr nu este benefic pentru inimă. De fapt, Asociația Americană a Inimii recomandă limitarea zaharurilor adăugate la maximum 6% din totalul caloriilor zilnice, sau în jur de 25 de grame pe zi pentru femei și 36 de grame pe zi pentru bărbați.

O singură doză de cola de 350 ml conține aproximativ 37 de grame de zahăr, ceea ce înseamnă că puteți depăși limita recomandată cu o singură băutură. Aceste recomandări se bazează pe numeroase studii care leagă un consum ridicat de zahăr adăugat de un risc crescut de boli de inimă, obezitate și alte afecțiuni cronice.

Consumul excesiv de băuturi îndulcite poate duce la creșteri bruște ale glicemiei, poate contribui la rezistența la insulină și poate contribui la acumularea de grăsime viscerală, un tip de grăsime dăunătoare care poate favoriza inflamația. Și băuturile care sirop de porumb au un conținut ridicat de fructoză ce contribuie la creșterea nivelului de trigliceride.

Mâncarea de tip fast-food

Burgerii de la restaurantele de tip fast-food sunt pe listă deoarece conțin o gamă de nutrienți care nu fac bine inimii: grăsimi saturate, sodiu și carbohidrați rafinați. Un burger tipic de fast-food include de obicei o chiftea de vită și brânză bogată în grăsimi saturate, o chiflă făcută cu carbohidrați rafinați și sosuri sau toppinguri care conțin cantități mari de sodiu.

Burgerii din fast-food tind, de asemenea, să fie bogați în calorii, ceea ce poate contribui la creșterea în greutate și la depozitarea grăsimii viscerale atunci când sunt consumați în exces în timp.

Produsele de patiserie

O idee excelentă pentru momentele în care suntem pe grabă sau pentru pauzele scurte de la muncă, însă o corvoadă pentru organismul nostru. Produsele de patiserie sunt incluse pe lista alimentelor dăunătoare pentru inimă, deoarece sunt obținute cu făină rafinată, ceea ce înseamnă că sunt bogate în carbohidrați simpli și sărace în fibre sănătoase pentru inimă

Produsele de patiserie conțin adesea și o cantitate mare de grăsimi saturate, ceea ce le conferă textura moale. Cu toate acestea, prea multă grăsime poate crește colesterolul LDL și este asociată cu un risc mai mare de boli de inimă.

Supa instant

Experții vorbesc și despre supa instant, precum ramenul, deoarece are un conținut ridicat de sodiu. Un singur pachet poate conține până la 1.860 de miligrame, ceea ce înseamnă că un bol poate oferi până la 80% din limita zilnică recomandată de sodiu de 2.300 mg.

Tăițeii înșiși fac parte și ei din ecuație, deoarece sunt preparați cu carbohidrați rafinați, care sunt de obicei prăjiți în timpul procesării. Un studiu a descoperit că un consum mai frecvent de tăiței instant a fost asociat cu un risc mai mare de probleme de sănătate și de mortalitate, în special la bărbații sub 70 de ani. Asocierile au fost deosebit de puternice atunci când tăițeii instant au fost consumați de mai mult de 3 ori pe săptămână