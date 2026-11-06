5 modificări frecvente ale vederii care apar odată cu înaintarea în vârstă

Pe măsură ce înaintezi în vârstă, s-ar putea să observi că îți este tot mai greu să citești textele scrise cu litere mici. De asemenea, lumea din jurul tău poate începe să pară mai încețoșată, iar imaginile să nu mai fie la fel de clare. Și dacă simți că ochii tăi sunt neplăcut de uscați, să știi că nu este doar o impresie.

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Iată cinci afecțiuni care pot explica aceste schimbări și alte simptome.

1. Prezbiopia

Dacă după ce ai împlinit 40 de ani ai început să cauți ochelari pentru citit, cauza ar putea fi prezbiopia, o modificare a vederii care apare aproape inevitabil odată cu înaintarea în vârstă. Acesta este termenul medical care descrie pierderea treptată a capacității ochilor de a focaliza automat obiectele aflate la mică distanță, asemenea funcției de focalizare automată a unui aparat foto.

Prezbiopia apare deoarece cristalinul devine, în timp, mai rigid și mai puțin flexibil. Printre semnele acestei afecțiuni se numără:

Dificultatea de a citi de aproape, care te determină să îndepărtezi cartea sau telefonul pentru a vedea mai bine.

Oboseala oculară sau durerile de cap provocate de activitățile care necesită vederea de aproape.

Nevoia de mai multă lumină atunci când citești.

Deși momentul apariției diferă de la o persoană la alta, simptomele se dezvoltă, de regulă, lent și progresiv. Gândește-te mai degrabă la un robinet care picură decât la o țeavă care se sparge brusc.

„Cel mai probabil, nu te vei trezi într-o dimineață spunând: «Nu mai văd clar»”, explică dr. Perez-Straziota de la Clinica Cleveland „Mai degrabă, vei începe să observi că ai mici dificultăți, care se accentuează treptat. Ni se întâmplă tuturor. Este inevitabil.”

2. Cataracta

Cristalinul ochiului conține o structură formată din proteine dispuse într-o ordine precisă, numite cristaline. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, aceste proteine se pot degrada sau se pot aglomera, formând zone opace la nivelul cristalinului. Așa apare cataracta.

Procesul începe adesea după vârsta de 40 de ani, dar este posibil să nu observi semnele cataractei până în jurul vârstei de 60 de ani. Simptomele pot include:

Vedere încețoșată.

Dificultăți de citire în condiții normale de iluminare.

Necesitatea schimbării mai frecvente a dioptriilor ochelarilor.

Probleme la condus pe timp de noapte, precum apariția unor halouri luminoase în jurul surselor de lumină.

„În timp, cristalinul poate deveni atât de opac încât nu mai poți vedea clar”, spune dr. Perez-Straziota.

Dacă ai o cataractă care îți afectează semnificativ vederea, medicul oftalmolog te poate îndruma către un specialist în chirurgia cataractei pentru o evaluare. Cristalinul opacifiat poate fi îndepărtat și înlocuit cu unul artificial, pentru a-ți îmbunătăți vederea.

3. Glaucomul

Creșterea presiunii nu este, de regulă, un lucru bun, iar acest lucru este valabil mai ales când vorbim despre interiorul ochilor.

Înaintarea în vârstă poate afecta funcționarea canalelor de drenaj ale ochiului, ceea ce duce la acumularea unui lichid numit umoare apoasă. Pe măsură ce lichidul se acumulează, presiunea intraoculară poate crește, afectând în timp nervul optic și favorizând apariția glaucomului.

Dacă nu este tratată, această afecțiune poate provoca pierderea permanentă a vederii. Cele mai multe tipuri de glaucom afectează persoanele de peste 40 de ani. Se estimează că una din zece persoane cu vârsta de cel puțin 75 de ani are această afecțiune.

„De aceea este atât de important să faci controale oftalmologice regulate, mai ales pe măsură ce înaintezi în vârstă”, subliniază dr. Perez-Straziota. „Diagnosticarea precoce a glaucomului poate încetini evoluția bolii și poate contribui la păstrarea vederii.”

4. Degenerescența maculară legată de vârstă

După cum sugerează și denumirea, înaintarea în vârstă joacă un rol important în apariția degenerescenței maculare legate de vârstă (DMLV).

Această afecțiune îți afectează vederea centrală, ceea ce înseamnă că îți poate fi dificil să distingi obiectele aflate direct în fața ta. Boala apare ca urmare a deteriorării maculei, zona centrală a retinei responsabilă de vederea clară și detaliată.

Degenerescența maculară apare în special după vârsta de 50 de ani. Printre simptome se numără:

Vedere încețoșată.

Dificultăți de vedere în condiții de lumină slabă.

Modificări ale percepției culorilor.

Perceperea liniilor drepte ca fiind deformate sau ondulate.

Apariția unor pete întunecate sau a unor zone goale în câmpul vizual.

„Degenerescența maculară este una dintre principalele cauze ale pierderii vederii la vârste înaintate”, explică dr. Perez-Straziota. „Totuși, boala evoluează treptat, motiv pentru care depistarea precoce și tratamentul pot contribui la încetinirea progresiei.”

5. Sindromul de ochi uscat

Producția de lacrimi tinde să scadă pe măsură ce înaintezi în vârstă. Odată cu reducerea secreției lacrimale, crește și riscul de a dezvolta sindromul de ochi uscat. Alte modificări ale ochilor, precum diminuarea secreției de substanțe uleioase care contribuie la lubrifierea suprafeței oculare, pot favoriza această afecțiune.

Este posibil să începi să observi simptomele sindromului de ochi uscat încă de la 40 de ani. Acestea includ:

Senzația de zgârietură sau de nisip în ochi.

Senzația de arsură sau usturime la nivelul ochilor.

Vedere încețoșată, a cărei claritate fluctuează.

Sensibilitate crescută la lumină.

Secreții oculare de consistență mucoasă.

Lăcrimare excesivă, care poate apărea ca reacție la instabilitatea filmului lacrimal, inclusiv din cauza reducerii secreției uleioase a glandelor pleoapelor.

„Nu există un tratament care să vindece definitiv sindromul de ochi uscat, dar poți ține simptomele sub control cu ajutorul picăturilor oftalmice și al altor tratamente”, spune dr. Perez-Straziota. „Colaborează cu medicul tău oftalmolog pentru a găsi cea mai potrivită soluție care să îți ofere ameliorarea simptomelor.”

Când trebuie să mergi la oftalmolog pentru modificările vederii asociate vârstei

Schimbările care apar la nivelul ochilor odată cu înaintarea în vârstă pot părea inevitabile, dar asta nu înseamnă că nu poți face nimic pentru a le controla. Problemele de vedere asociate vârstei pot fi adesea gestionate, iar evoluția lor poate fi limitată prin tratamente administrate la timp.

Dr. Perez-Straziota subliniază că primul pas este să îți programezi controale oftalmologice de rutină, pentru a verifica sănătatea ochilor.

Dacă observi o deteriorare bruscă sau semnificativă a vederii între două controale, dr. Perez-Straziota îți recomandă să te programezi cât mai curând la un optometrist sau la un medic oftalmolog, pentru a-ți verifica ochii.

„Nu ignora problemele de vedere”, insistă medicul. „Foarte multe afecțiuni oculare pot fi tratate. Avem la dispoziție numeroase opțiuni care te pot ajuta să vezi din nou clar.”

O pierdere bruscă a vederii, apariția unei umbre ca o perdea în câmpul vizual sau durerea oculară intensă necesită evaluare medicală de urgență, nu așteptarea unei programări obișnuite.

Sursa: Clinica Cleveland