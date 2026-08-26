Cine are riscuri mai mari de a face cancer gastric. Care sunt simptomele bolii

Există factori de risc implicaţi în apariţia cancerului gastric sau de stomac, iar cunoaşterea acestora este importantă pentru prevenirea bolii.

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Cancerul de stomac se dezvoltă progresiv, pe parcursul mai multor ani. În prima fază apar modificări precanceroase în căptuşeala interioară a stomacului (mucoasă), lucru care nu cauzează simptome specifice. De la nivelul mucoasei, celulele canceroase pot invada peretele stomacului şi organele din apropiere, se pot răspândi la ganglionii limfatici, iar în stadii avansate, acestea ajung prin circuitul sangvin la organe precum ficatul, oasele şi plămânii.

Există mai multe tipuri de cancer gastric, în funcţie de tipul de celule care predomină în structura acestora.

Adenocarcinomul gastric este cel mai frecvent tip de cancer de stomac (până la 95% din cazuri). Acesta apare în celulele glandulare de la nivelul mucoasei stomacului, responsabile de producerea mucusul şi a sucurilor gastrice.

Tumorile stromale gastrointestinale apar în celulele interstiţiale din tractul gastrointestinal, iar carcinoidul gastric este însoţit de o secreţie excesivă de hormoni, precum serotonina. Limfomul gastric se dezvoltă la nivelul sistemului limfatic din stomac şi are o frecvenţă de 3%. Cancerul cu celule scuamoase este rar întâlnit și apare la nivelul celulelor glandulare.

Cine este mai expus bolii

Nu se ştie cu exactitate ce cauzează cancerul gastric, dar se cunosc factorii de risc ai bolii.

▬ Infecţia cu Helicobacter pylori. Această bacterie se ataşează cu uşurinţă de pereţii stomacului, determinând inflamaţia mucoasei gastrice. Bacteria Helicobacter pylori este inplicată în apariţia sindromului dispeptic, a gastritelor acute şi cronice, a ulcerului şi a cancerului gastric. Se estimează că 80% dintre cancerele de stomac sunt cauzate de Helicobacter pylori. Infecţia se dobândeşte, cel mai probabil, în copilărie, prin salivă sau fecale, şi este prezentă toată viaţa dacă nu este tratată.

▬ Vârsta. Cu toate că poate să apară şi la vârste mai tinere, cancerul gastric apare mai frecvent după 60 de ani.

▬ Sexul. Cancerul gastric este mai frecent diagnosticat la bărbaţi (se pare că hormonul feminin, estrogenul, ar avea efect protector contra bolii).

▬ Dietele bogate în alimente sărate şi afumate şi sărace în fructe şi legume expun mai mult riscului de a face cancer gastric.

▬ Esofagita de reflux (inflamație a mucoasei esofagiene provocată de contactul prelungit și repetat cu conținutul gastric acid), gastrita, polipii gastrici sunt factori de risc pentru cancerul de stomac.

▬ Fumatul crește semnificativ riscul de a dezvolta cancer la stomac. Fumătorii au un risc mai mare de a face boala în comparaţie cu cei care nu au fumat niciodată.

▬ Alcoolul este factor de risc pentru cancerul de stomac. Probabilitatea este mai mare în cazul excesului, pe perioade îndelungate.

▬ Cazurile de cancer gastric în familie.

▬ Printre factorii de risc genetici ai bolii, se numără: anemia pernicioasă, cancerul gastric difuz ereditar (mutația CDH1), cancerul colorectal non-polipozic ereditar (sindrom Lynch), sindromul polipozei juvenile, polipoza adenomatoasă familială, sindromul Peutz Jeghers, sindromul Li-Fraumeni, sindromul Bloom.

Arsurile gastrice şi balonarea, printre simptomele cancerului de stomac

Simptomele cancerului gastric pot fi confundate cu cele ale ulcerului sau gastritei. Anumite manifestări nu trebuie trecute cu vederea, mai ales în cazul celor care au factori de risc, precum fumatul şi infecţia cu Helicobacter pylori.

Balonarea persistentă

Apariţia balonării după masă poate indica probleme digestive. Acest simptom, adesea inofensiv, trebuie să ridice semne de întrebare atunci când persistă.

Indigestia repetată şi arsurile la stomac

O senzație frecventă de reflux sau aciditate poate fi un semn al unei inflamații anormale a mucoasei stomacale. Dacă antiacidele nu mai oferă ameliorare, este important să fie consultat un medic.

Schimbarea bruscă a obiceiurilor alimentare

Persoanele cu cancer gastric pot avea printre simptome modificarea bruscă a obiceiurilor alimentare, precum aversiunea faţă de carne.

Durerea abdominală

Crampele şi durerea resimţită în cavitatea stomacului, uneori însoțite de o senzație de presiune, sunt semne care nu trebuie ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză aparentă.

Pierderea în greutate

Slăbitul, care apare fără modificări în dietă, poate fi pus în legătură cu mai multe tipuri de cancer, inclusiv cel gastric.

Greață şi/sau vărsături frecvente

Aceste simptome pot indica un blocaj parțial al alimentelor care trec prin stomac. Prezența sângelui în vărsături reprezintă o urgență medicală.

Probleme cu tranzitul intestinal

O alternanță neobișnuită de diaree și constipație poate reflecta un dezechilibru al sistemului digestiv legat de o tumoră în curs de dezvoltare.

Dificultăți la înghițire

Disconfortul la înghițire sau senzația că mâncarea „rămâne blocată” pe măsură ce coboară în stomac poate apărea în stadiile incipiente ale unor tipuri de cancer gastric.