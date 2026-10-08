Ciuma pneumonică, boala care poate evolua fulgerător. Cum se transmite, ce simptome are și de ce este atât de periculoasă

Ciuma pneumonică este una dintre cele mai severe forme ale bolii provocate de bacteria Yersinia pestis, iar evoluția sa poate fi extrem de rapidă. În anumite situații, primele simptome pot apărea la doar o zi după infectare. Iată cum se transmite ciuma pneumonică, care sunt semnele bolii și de ce tratamentul început rapid poate face diferența.

Ciuma pneumonică, boala care poate evolua fulgerător. Foto: arhiva

Subiectul a revenit în atenția publică după ce Organizația Mondială a Sănătății a cerut Rusiei informații suplimentare despre moartea unei angajate a unui laborator specializat în cercetarea ciumei.

Circumstanțele în care femeia s-a îmbolnăvit nu sunt încă pe deplin cunoscute. Autoritățile ruse continuă investigațiile, iar persoanele care au intrat în contact cu cercetătoarea au fost testate pentru ciumă pneumonică, rezultatele fiind negative.

Dar ce este, de fapt, ciuma pneumonică și cât de mare este riscul pentru oameni?

Ce este ciuma pneumonică și de ce este considerată atât de gravă

Ciuma pneumonică este forma bolii în care infecția afectează plămânii. Este considerată cea mai agresivă formă de ciumă și poate evolua într-un timp foarte scurt.

Boala este provocată de bacteria Yersinia pestis. Ciuma poate apărea în trei forme principale: bubonică, septicemică și pneumonică.

Forma bubonică afectează în special ganglionii limfatici, în timp ce ciuma septicemică se răspândește în sânge. Ciuma pneumonică afectează sistemul respirator și poate apărea fie în urma transmiterii directe prin particule respiratorii, fie atunci când o altă formă a bolii ajunge la nivelul plămânilor.

Printre manifestările bolii se numără tusea, durerile în piept, dificultățile de respirație și, în unele cazuri, eliminarea de sânge prin tuse.

Deși este mai rară decât forma bubonică, ciuma pneumonică este mult mai îngrijorătoare din cauza evoluției rapide și a posibilității de transmitere între oameni.

Ciuma nu a dispărut. Bacteria există încă în natură

Deși ciuma este asociată adesea cu marile epidemii ale trecutului, bacteria care provoacă boala continuă să existe în anumite regiuni ale lumii.

Piero Olliaro, profesor de boli infecțioase legate de sărăcie la Universitatea din Oxford, explică pentru BBC faptul că bacteria se menține în populațiile de animale.

„Ciuma în sine nu a dispărut: bacteria care o provoacă, Yersinia pestis, persistă în rezervoarele animale din multe părți ale lumii.”

Prin „rezervoare animale” sunt desemnate populațiile de animale în care un agent patogen poate supraviețui și se poate reproduce.

Olliaro precizează că rozătoarele au un rol important în menținerea bacteriei în mediul natural.

„Aproximativ 200 de specii de rozătoare pot fi purtătoare ale bacteriei, rezervoarele găsindu-se în America, Eurasia și Africa,” a spus Olliaro.

În fiecare an apar cazuri sporadice de ciumă la oameni. Cele mai multe cazuri sunt asociate cu forma bubonică, iar o parte importantă dintre acestea sunt raportate în Africa Centrală. Totuși, boala poate apărea și în alte zone, inclusiv în Asia, Rusia sau Statele Unite.

Potrivit specialistului, existența unor sisteme de monitorizare, măsurile de prevenire a transmiterii și antibioticele disponibile contribuie la limitarea impactului bolii.

„Prin urmare, continuă să apară cazuri sporadice în rândul oamenilor, dar protocoalele de supraveghere stabilite, măsurile de control al infecțiilor și tratamentul eficient cu antibiotice sunt instrumente importante pentru limitarea impactului acestora.”

Cum se transmite ciuma pneumonică

Ciuma este o infecție bacteriană asociată în mod tradițional cu mamiferele mici și puricii care se hrănesc cu acestea.

O persoană se poate infecta în urma mușcăturii unui purice purtător al bacteriei sau prin contactul cu un animal infectat.

În cazul ciumei pneumonice există însă o diferență importantă: boala se poate transmite și de la o persoană infectată la alta.

Transmiterea poate avea loc prin picături respiratorii eliminate prin tuse. O altă persoană aflată în apropiere le poate inhala, motiv pentru care contactul apropiat cu un pacient infectat reprezintă un factor important de risc.

Ciuma pneumonică poate apărea și ca urmare a evoluției unei ciume septicemice, atunci când infecția ajunge la plămâni.

Legătura cu Moartea Neagră

Ciuma a rămas în istorie prin epidemia cunoscută sub numele de Moartea Neagră, care a provocat milioane de victime în Europa în secolul al XIV-lea.

Deși mecanismele exacte ale transmiterii în timpul acelei pandemii sunt încă analizate de cercetători, ciuma pneumonică este considerată una dintre formele care au avut un rol important în răspândirea bolii.

Dr. Zania Stamataki, profesoară asociată de imunologie virală la Universitatea din Birmingham, atrage atenția că cercetarea bacteriei rămâne necesară chiar și în prezent.

„Înțeleg de ce oamenii consideră alarmantă ideea de a avea de-a face cu ciumă într-un laborator, așa că merită să menționez de ce se face această muncă”, a spus ea.

Specialista subliniază că boala continuă să existe în natură și că apar cazuri umane și în prezent: „Ciuma nu este o boală din trecut. Ea rămâne endemică în populațiile de rozătoare din Africa, Asia și cele două Americi, iar cazurile la oameni apar în fiecare an, inclusiv focare ale formei pneumonice.”

De ce sunt importante laboratoarele care studiază bacteria

Cercetarea Yersinia pestis are un rol important în înțelegerea bolii, în dezvoltarea metodelor de diagnostic și în monitorizarea tratamentelor.

„Diagnosticarea, dezvoltarea vaccinurilor și supravegherea rezistenței la antibiotice necesită laboratoare care dețin și studiază organismele vii”, a adăugat specialista.

Profesoara explică faptul că această activitate este necesară pentru ca autoritățile medicale să poată reacționa mai eficient în cazul unor noi focare.

„Această muncă este vitală pentru a ne pregăti împotriva focarelor.”

Cât de repede poate evolua ciuma pneumonică

Unul dintre motivele pentru care ciuma pneumonică este considerată atât de periculoasă este intervalul foarte scurt dintre infectare și apariția simptomelor.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, perioada de incubație poate fi uneori de numai 24 de ore.

Fără diagnostic și tratament, boala poate deveni fatală într-un timp foarte scurt. Tocmai de aceea, recunoașterea rapidă a simptomelor și administrarea promptă a antibioticelor sunt esențiale.

Există însă și o veste bună: ciuma poate fi tratată cu antibiotice, iar șansele de supraviețuire sunt mult mai bune atunci când terapia este începută devreme.

Ciuma pneumonică poate fi tratată cu antibiotice

Dr. Malick Gibani, conferențiar universitar clinic de vaccinologie bacteriană la Imperial College London, descrie forma pneumonică drept una dintre cele mai grave manifestări ale bolii.

„Ciuma pneumonică este o manifestare foarte severă a bolii. Unele cărți spun că are o rată de mortalitate de 100% dacă nu este tratată și este dificil să știm statisticile cu exactitate în epoca modernă.”

Tratamentul antibiotic administrat cât mai repede este esențial.

Gibani a spus: „Ea poate fi tratată cu antibiotice, mai ales dacă se începe devreme.”

În cazul persoanelor considerate expuse unui risc ridicat, medicii pot lua în calcul măsuri de prevenție după expunere.

„De aceea, oricărei persoane cu risc ridicat de expunere i s-ar putea propune profilaxie post-expunere cu antibiotice și/sau carantină”, adaugă ea.

Ce se știe despre cazul din Rusia

În cazul cercetătoarei din Rusia, cauza exactă a decesului nu a fost stabilită public în mod clar ca fiind ciuma pneumonică.

Autoritățile ruse au transmis că testele efectuate nu au indicat prezența „niciunui microorganisme asociat cu activitățile profesionale ale pacientului”.

Prin urmare, în acest moment nu există o confirmare publică potrivit căreia femeia ar fi murit din cauza ciumei pneumonice.

Situația a atras însă atenția internațională din cauza activității profesionale a femeii și a faptului că lucra într-un domeniu în care sunt studiați agenți patogeni periculoși.

Care este riscul pentru populație

În contextul cazului din Rusia, autoritățile internaționale au transmis că nu există, în acest moment, indicii privind o amenințare extinsă pentru populație.

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite urmăresc situația „foarte atent”.

La rândul lor, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA au transmis că „nu există nicio indicație a unei amenințări mai ample la adresa Statelor Unite”.

Autoritatea pentru Sănătate și Securitate din Marea Britanie a precizat că solicită informații suplimentare, dar estimează că riscul pentru populația britanică este „foarte scăzut”.

Așadar, deși ciuma pneumonică este o boală extrem de serioasă și necesită intervenție medicală rapidă, existența unui caz suspect sau a unui deces investigat într-un laborator nu înseamnă automat că populația generală se confruntă cu un focar.

Ciuma rămâne o boală care necesită supraveghere și cercetare, însă diagnosticul rapid, tratamentul antibiotic și măsurile de control al infecțiilor reprezintă instrumente importante pentru limitarea riscurilor.