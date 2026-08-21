Doi oncologi dezvăluie cel mai bun mic dejun pentru prevenirea cancerului

Omleta cu spanac, o idee de mic dejun sănătos. Foto: Shutterstock

Alimentația joacă un rol esențial în prevenirea cancerului. Doi oncologi americani recomandă cele mai potrivite alimente pentru prima masă a zilei.

„O alimentație corectă este crucială pentru menținerea sănătății”, a declarat pentru eatingwell.com dr. Krushangi Patel, medic oncolog din Los Angeles, SUA. „Alimentele și băuturile pe care le consumăm țin în întregime de alegerea noastră și au un impact direct asupra sănătății. În timp, acestea ne pot ajuta să ne consolidăm mecanismele naturale de apărare sau — dimpotrivă — să le slăbim”, explică specialistul.

Cel puțin 16% din noile cazuri de cancer pot fi atribuite factorilor nutriționali, potrivit estimărilor. Iar acest lucru este valabil și în cazul cancerului. Într-un raport din 2018, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) a subliniat că „16% din noile cazuri de cancer la bărbați și 20% la femei sunt atribuite, în ansamblu, factorilor nutriționali”.

Ouă și legume cu frunze verzi pentru protecția împotriva cancerului

„Sfatul pe care îl ofer de obicei pacienților mei este să înceapă ziua cu proteine ​​și legume”, spune dr. Krushangi Patel. De asemenea, intervievată de jurnaliştii americani de la publicaţia online parade.com, dr. Sindhu Nair, medic oncolog din Texas, SUA, propune o rețetă perfectă pentru micul dejun: o omletă cu legume verzi.

„Ouăle conțin în mod natural antioxidanți (precum luteina și zeaxantina), care protejează celulele împotriva stresului oxidativ”, precizează dr. Sindhu Nair. „În ceea ce privește legumele verzi, acestea au proprietăți anticancerigene dovedite. De exemplu, ele furnizează acid folic și vitamine din complexul B, despre care se știe că joacă un rol în prevenirea cancerului colorectal.”

Potrivit medicului american, cele mai bune legume verzi cu efect anticancerigen sunt spanacul, varza kale și rucola.

Ai adoptat o dietă vegană și/sau preferi să nu mănânci ouă la micul dejun? Oncologii recomandă înlocuirea acestora cu tofu: „acest aliment bogat în proteine ​​furnizează izoflavone – estrogeni vegetali despre care se crede că protejează împotriva cancerelor hormono-dependente. În plus, se potrivește cu legumele cu frunze verzi!”