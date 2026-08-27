 Parfumul aplicat pe gât îți poate afecta tiroida?
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Parfumul aplicat pe gât îți poate afecta tiroida?

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Tiroida este o glandă în formă de fluture, situată în partea inferioară și anterioară a gâtului. Ea produce hormoni care contribuie la reglarea modului în care organismul folosește energia și se află sub mai multe straturi de țesut conjunctiv și mușchi.

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Foto: Shutterstock

Ce se întâmplă când parfumul ajunge pe piele?

Pielea funcționează ca o barieră. Un ingredient din parfum se poate evapora, poate rămâne la suprafață, poate pătrunde în straturile pielii sau poate ajunge în sânge. Gradul de absorbție depinde de substanța chimică, de amestecul în care se află, de starea și zona pielii, precum și de doză și durata contactului.

Zona corpului pe care aplici o substanță poate influența absorbția. Odată ce o substanță chimică ajunge la vasele de sânge din straturile mai profunde ale pielii, ea poate circula în organism. Însă faptul că aplici o substanță în apropierea unui organ nu înseamnă automat că aceasta va ajunge cu precădere la organul respectiv.

Evaluările de siguranță pentru produsele cosmetice pulverizabile iau în calcul și inhalarea. Nici această cale de expunere nu determină o expunere specială a tiroidei atunci când pulverizezi parfumul pe gât.

Dar ftalații și hormonii?

O mare parte dintre îngrijorări se concentrează asupra ftalaților, o familie de substanțe chimice cu utilizări și efecte diferite asupra sănătății. Dietil-ftalatul, sau DEP, a fost folosit ca solvent și fixator în parfumuri. Alți ftalați au fost utilizați în principal pentru a face materialele plastice mai flexibile. Dovezile referitoare la un anumit tip de ftalat nu pot fi aplicate automat tuturor celorlalți.

O analiză sistematică publicată online în 2024 a reunit 17 studii la care au participat 5.616 copii și adolescenți. Cercetătorii au identificat asocieri între expunerea la ftalați și nivelurile anumitor hormoni tiroidieni, în timp ce pentru alți hormoni rezultatele au fost neconcludente.

Important este însă că studiile au analizat expunerea la ftalați proveniți din mai multe surse. Nu au cercetat în mod specific aplicarea parfumului pe gât sau apariția bolilor tiroidiene și nici nu pot demonstra o relație de cauză și efect.

Parfumul poate contribui la expunerea la DEP. Într-un studiu efectuat pe 337 de femei, cele care foloseau parfum prezentau niveluri urinare mai ridicate de monoetil-ftalat, un produs rezultat din metabolizarea DEP. Acest lucru susține ideea că parfumul poate reprezenta o sursă de expunere la DEP. Studiul nu a analizat însă afectarea tiroidei și nici zona corpului pe care fusese aplicat parfumul.

Ce înseamnă „perturbator endocrin”?

Un perturbator endocrin este o substanță din exteriorul organismului care modifică funcționarea sistemului hormonal și produce un efect nociv. Riscul depinde de substanța chimică, doză, calea de expunere, momentul și durata expunerii.

Faptul că o substanță produce un efect hormonal într-un experiment de laborator nu demonstrează automat că un parfum finit, utilizat în condiții obișnuite, prezintă același risc.

Folosirea repetată a parfumului înseamnă expuneri repetate, dar nu neapărat acumularea substanțelor respective în organism. Ftalații sunt transformați în produși de metabolizare care sunt eliminați rapid prin urină. Utilizarea frecventă poate însă reînnoi în mod repetat expunerea.

În Marea Britanie și Irlanda de Nord, produsele cosmetice trebuie să treacă printr-o evaluare de siguranță înainte de a fi introduse pe piață, chiar dacă sistemele de reglementare diferă. Evaluările iau în calcul ingredientele, concentrațiile, modul de utilizare și expunerea probabilă.

Riscurile pentru piele sunt mai bine demonstrate

Dacă aplici parfumul direct pe piele, cel mai clar risc cunoscut este dermatita alergică de contact, o erupție inflamată, însoțită de mâncărime, provocată de contactul cu un anumit ingredient.

O analiză a estimat că alergia de contact la parfumuri afectează între 0,7% și 2,6% din populația generală.

O reacție alergică poate apărea după ce organismul tău devine sensibilizat, ceea ce înseamnă că sistemul imunitar a „învățat” să reacționeze la un anumit ingredient. Contactele ulterioare pot provoca mâncărime și o erupție roșie asemănătoare eczemei.

Parfumul îți poate irita pielea și fără să existe o alergie propriu-zisă. Dacă erupția persistă sau reapare, testarea cutanată de tip patch-test poate ajuta la identificarea cauzei.

Parfumul și expunerea la soare

Unele ingrediente din parfumuri pot provoca o reacție fototoxică, asemănătoare unei arsuri solare, atunci când substanța aplicată pe piele este expusă la lumină.

Un studiu efectuat pe oameni, folosind parfumuri experimentale, a arătat că uleiul de bergamotă care conține o substanță fotosensibilizantă poate provoca o asemenea reacție după expunerea la radiații ultraviolete A (UVA). Riscul depinde însă de concentrația substanței și de doza de radiații UV, astfel încât această concluzie nu se aplică tuturor parfumurilor.

Expunerea îndelungată la soare este considerată un factor important în apariția poikilodermiei Civatte, o afecțiune caracterizată prin piele subțiată, de culoare roșiatică-maronie, cu vase mici de sânge vizibile pe părțile laterale ale gâtului.

Un studiu de mici dimensiuni, realizat pe 32 de pacienți, a sugerat că alergia la parfum ar putea avea un rol în unele cazuri, dar nu a demonstrat că parfumul este cauza afecțiunii.

Simptomele unei tiroide hipoactive

Printre simptomele frecvente ale hipotiroidismului se numără:

  • oboseala accentuată;
  • senzația de frig mai intensă decât de obicei;
  • creșterea în greutate;
  • constipația;
  • dificultățile de concentrare sau de gândire clară;
  • starea de spirit scăzută sau depresia;
  • pielea uscată, părul uscat sau căderea părului;
  • vocea răgușită;
  • menstruațiile neregulate sau abundente.

Parfumul poate declanșa și migrene

Mirosul parfumului poate avea efecte și asupra persoanelor care suferă de migrene. Într-un studiu realizat într-o clinică, persoanele cu migrenă au menționat frecvent parfumul printre mirosurile despre care credeau că le-au declanșat crizele.

Studiul s-a bazat însă pe amintirile participanților, astfel încât nu poate stabili cât de frecvent se întâmplă acest lucru în populația generală și nici nu poate demonstra o relație directă de cauzalitate. De asemenea, nu oferă nicio dovadă că parfumul ar afecta tiroida.

Așadar, ar trebui să eviți să pulverizezi parfum pe gât?

Pentru majoritatea oamenilor, dovezile disponibile în prezent nu oferă un motiv legat de sănătatea tiroidei pentru care să eviți în mod special aplicarea parfumului pe gât. Cancer Research UK precizează că nu există dovezi că utilizarea parfumului provoacă cancer.

Dacă parfumul îți provoacă senzație de arsură, mâncărime sau o erupție cutanată, nu îl mai aplica direct pe piele și cere sfatul unui medic dacă reacția persistă.

Nici parfumurile „naturale” nu sunt automat mai blânde cu pielea, deoarece uleiurile esențiale pot provoca, la rândul lor, dermatită alergică de contact. De asemenea, eticheta „fără ftalați” nu demonstrează, prin ea însăși, că un parfum este mai sigur: ftalații sunt diferiți între ei, iar substanțele folosite pentru a-i înlocui nu sunt automat lipsite de riscuri.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine efectele expunerii repetate la amestecurile de substanțe din parfumuri. În acest moment însă, dovezile științifice nu arată că pulverizarea parfumului pe gât le-ar oferi substanțelor din acesta un acces special la glanda tiroidă.

Sursa: The Independent

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