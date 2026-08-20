Ar trebui să iei colagen pentru articulații și mușchi?

Colagenul este una dintre principalele proteine structurale ale organismului și oferă susținere țesuturilor conjunctive, inclusiv oaselor, tendoanelor și ligamentelor. Consumul zilnic de colagen poate contribui la menținerea densității minerale osoase, a rezistenței și structurii oaselor și poate ajuta la recuperarea după leziunile musculare și la reducerea durerilor musculare.

1. Poate îmbunătăți funcția musculo-scheletică

Sistemul musculo-scheletic este alcătuit din oase, tendoane, ligamente, mușchi și cartilaje. Colagenul este cea mai abundentă proteină din organism, reprezentând aproape 30% din totalul proteinelor corpului, și este prezent în aceste structuri implicate în elasticitate și mișcare.

Înaintarea în vârstă, alimentația insuficientă, problemele hormonale și alte afecțiuni pot favoriza tulburările musculare și apariția durerii. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, organismul tău produce în mod natural mai puțin colagen și poți pierde masă musculară. Consumul zilnic de colagen poate fi benefic pentru menținerea masei musculare și a funcției musculare.

Suplimentele cu colagen pot stimula formarea de țesut osos nou și pot reduce degradarea țesutului osos existent. Prin îmbunătățirea structurii ligamentelor, tendoanelor și cartilajului, colagenul poate contribui la creșterea stabilității și rezistenței acestora și la reducerea durerilor musculare.

Prin stimularea reparării musculare și susținerea forței fizice, peptidele de colagen pot contribui la prevenirea degenerării musculare asociate înaintării în vârstă și la îmbunătățirea calității vieții.

2. Poate reduce durerile provocate de osteoartrită

Peptidele de colagen susțin țesutul conjunctiv și pot reduce inflamația, contribuind astfel la ameliorarea unor simptome ale osteoartritei, precum durerea și umflarea articulațiilor. Colagenul poate stimula repararea și susținerea cartilajului, poate favoriza lubrifierea prin intermediul lichidului sinovial și poate îmbunătăți structura țesutului conjunctiv și capacitatea acestuia de a suporta solicitările.

O analiză a studiilor disponibile a constatat îmbunătățiri ale durerilor articulare și ale funcției articulațiilor în rândul persoanelor care au luat suplimente orale cu colagen.

Utilizarea colagenului în gestionarea problemelor ortopedice poate contribui la creșterea rezistenței, densității și masei minerale osoase. De asemenea, poate reduce degradarea masei osoase, inhiba producerea citokinelor inflamatorii și îmbunătăți stabilitatea și mobilitatea articulațiilor.

3. Îți poate îmbunătăți densitatea osoasă la menopauză

Osteopenia, adică reducerea masei osoase și osteoporoza, caracterizată prin oase fragile și slăbite, sunt afecțiuni metabolice frecvente după menopauză. Ambele sunt asociate cu reducerea densității minerale osoase. Pentru prevenție și tratament sunt utilizate frecvent medicamentele, exercițiile fizice și suplimentele cu calciu și vitamina D. Alimentația și suplimentele cu colagen pot avea, de asemenea, un rol benefic.

Asocierea vitaminei D și a calciului cu suplimente de colagen poate oferi beneficii suplimentare femeilor în menopauză. Printre acestea se numără îmbunătățirea elasticității pielii și a densității minerale osoase.

Studiile clinice au arătat că administrarea a 5 grame de supliment cu colagen poate crește semnificativ densitatea minerală osoasă la femeile aflate la menopauză. Colagenul stimulează formarea celulelor care produc țesut osos, contribuind astfel la limitarea pierderii osoase asociate înaintării în vârstă.

Utilizarea pe termen lung a colagenului, timp de până la patru ani, a fost asociată, de asemenea, cu îmbunătățiri în cazul osteoporozei și cu puține efecte adverse. Totuși, sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege pe deplin aceste beneficii.

4. Te poate ajuta să te recuperezi după efort și leziuni

Suplimentele cu colagen pot contribui și la reducerea leziunilor musculare provocate de exercițiile fizice și la susținerea sănătății mușchilor și articulațiilor.

Studiile au arătat că peptidele de colagen pot reduce durerea și febra musculară la 24–48 de ore după exercițiile fizice. Acestea stimulează sinteza colagenului în tendoane și mușchi, reducând disconfortul și markerii inflamației și scurtând timpul necesar recuperării.

Acest efect poate fi deosebit de important dacă ești mai vulnerabil la leziuni musculare, de exemplu dacă nu ești obișnuit cu exercițiile fizice, ai o vârstă înaintată sau abia începi antrenamentele de forță. Prin întărirea țesuturilor conjunctive, tendoanelor și ligamentelor, colagenul poate contribui și la reducerea riscului unei noi accidentări și la o recuperare mai bună.

Cum acționează colagenul?

Colagenul îți furnizează aminoacizi esențiali pentru structura sa, precum glicina, prolina și hidroxiprolina, care contribuie la repararea și întărirea țesutului conjunctiv și pot avea efecte asupra proceselor inflamatorii.

Colagenul poate acționa în mai multe moduri:

întărește matricea structurală esențială pentru sănătatea oaselor;

ajută la integrarea calciului și a altor minerale în țesutul osos, contribuind la îmbunătățirea densității minerale osoase;

poate face oasele mai rezistente, mai flexibile și mai puțin fragile;

reduce degradarea colagenului și stimulează formarea de țesut osos nou.

Sursa: Very Well Health