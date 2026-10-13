 Cum putem controla furia cauzată de durere
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Cum putem controla furia cauzată de durere

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O emoție din ce în ce mai întâlnită în aceste vremuri este furia. Regăsim foarte des furia pe diverși factori externi, asupra cărora noi nu avem control, iar acest lucru are un efect dăunător asupra relaționării dintre individ și alți stimuli. Pentru a o putea identifica, merită spus că furia are, ca punct de plecare, amigdala, care suferă modificări în timpul experimentării acestor trăiri.

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Foto: Shutterstock

Furia este considerată emoție primară, deoarece va fi experimentată încă de la începutul vieții, când creierul nu este complet dezvoltat. Așadar, amigdala participă la apariția emoției denumite furie. Această emoție este, de multe ori, o mască pentru emoții care nu pot fi exprimate altfel. Spre exemplu, furia devine paravan pentru nerăbdare, durere sau chiar bucurie, în cazurile extreme.

Furia ca mască a durerii

În foarte multe cazuri, durerea apare ca o emoție greu de purtat, motiv pentru care exprimarea ei este dificilă. Durerea fizică, în special, cauzează reacții la nivel emoțional. Legătura dintre durerea fizică și furie este observată destul de rapid în cazul unei experiențe noi cu durerea. Spre exemplu, durerile de cap ne fac să devenim foarte irascibili și deranjați de oricine ne poate scoate din zona de confort.

În momentul declanșării durerii fizice, la nivel psihic se declanșează răspunsul de luptă sau fugă, la care se adaugă și răspunsul caracterizat prin lipsa oricărei reacții. Incapacitatea de a alege rapid o variantă declanșează furie, iar acest lucru se întâmplă din cauza eliberării unui cocktail de hormoni, printre care regăsim adrenalina, noradrenalina, serotonina etc.

Cum putem gestiona furia apărută ca urmare a durerii?

Modalitățile de gestionare a furiei sunt diverse, pornind de la controlul respirației, până la administrarea unor calmante care au ca scop reducerea durerii. Cel mai frecvent tip de durere care produce emoția numită furie este durerea de cap.

Senzațiile generate de acest tip de durere sunt de amețeală, senzație de vomă, slăbirea membrelor, furnicături la nivelul acestora etc. Incapacitatea de a controla atât intensitatea, cât și frecvența durerilor, se transformă în furie care nu poate fi controlată.

Una dintre modalitățile recomandate pentru a diminua furia de orice fel este ”respirația în pătrat”, în care fiecare etapă a respirației este dozată în așa fel încât să dureze 4 secunde. Astfel, întreg procesul (format din inspirație – pauză – exprație – pauză) va dura 16 secunde. Pauzele reprezintă intervale în care activitatea plămânilor este voit suspendată.

Pentru ca efectele să fie cât mai rapide și benefice, se recomandă efectuarea acestui exercițiu într-un spațiu deschis.

Articol scris de Simina Maria Sima, psiholog

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