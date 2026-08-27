 Sunt lactatele cu puține grăsimi cu adevărat mai sănătoase decât cele integrale?
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Sunt lactatele cu puține grăsimi cu adevărat mai sănătoase decât cele integrale?

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Noile cercetări și explicațiile specialiștilor oferă o perspectivă interesantă asupra comparației dintre lactatele integrale și cele cu puține grăsimi. Iar concluzia s-ar putea să te surprindă: ambele variante își pot găsi locul într-o alimentație sănătoasă.

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Foto: Shutterstock

Care este diferența dintre lactatele cu puține grăsimi și cele integrale?

Nu știi exact ce diferențiază lactatele degresate sau cu puține grăsimi de cele integrale? Laura Isaacson, specialist în nutriție, explică pentru Yahoo  faptul că principala diferență este, pur și simplu, conținutul de grăsime.

Lactatele integrale își păstrează cantitatea naturală de grăsime, în timp ce în variantele cu un conținut redus de grăsimi, este îndepărtată parțial. În produsele degresate, grăsimea este eliminată aproape în totalitate.

Ce spun noile cercetări despre lactatele integrale și cele degresate

Într-un studiu publicat în The Journal of Nutrition, adulți cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani au consumat, timp de 12 săptămâni, fie trei porții de lactate integrale pe zi, fie mai puțin de o porție de lactate cu puține grăsimi, fie alternative vegetale la produsele lactate.

Cercetătorii au constatat că persoanele care au consumat zilnic lactate integrale nu au avut o greutate corporală, o cantitate de grăsime corporală, o glicemie à jeun sau valori ale hemoglobinei glicozilate A1C (care arată nivelul mediu al zahărului (glucozei) din sânge în ultimele 2–3 luni) mai mari decât cele care au consumat lactate cu puține grăsimi sau alternative vegetale.

Cum pot fi explicate aceste rezultate? Calciul, proteinele din lapte și culturile vii pot acționa în moduri diferite pentru a-ți susține sănătatea:

  • Calciul din lactate se leagă de acizii grași din tractul digestiv, ceea ce poate reduce cantitatea de grăsime absorbită în sânge.
  • Proteinele din lapte, precum cazeina și zerul, pot contribui la relaxarea vaselor de sânge și la îmbunătățirea modului în care organismul răspunde la insulină.
  • Iaurtul, brânzeturile și alte produse similare conțin compuși și bacterii vii care pot contribui la reducerea inflamației, la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și la sănătatea intestinală.

Așadar, lactatele integrale sunt la fel de sănătoase ca cele cu puține grăsimi?

Depinde de tine și de obiectivele tale. Pentru majoritatea persoanelor sănătoase care au o alimentație echilibrată, lactatele integrale și cele cu puține grăsimi pot fi aproape interschimbabile în ceea ce privește efectele pe termen scurt asupra sănătății cardiovasculare și metabolice.

Lucrurile se schimbă însă dacă ai anumite probleme de sănătate, precum un nivel ridicat al colesterolului LDL sau un risc cardiovascular deja cunoscut. În asemenea situații, alegerea cu prioritate a produselor fermentate, cu puține grăsimi, precum și a produselor din soia fără zahăr adăugat poate fi varianta mai sigură.

Dacă obiectivul tău este să îți controlezi greutatea, variantele cu mai puține grăsimi pot fi utile deoarece îți oferă proteine și nutrienți, dar cu mai puține calorii.

Aproximativ 65% din grăsimea produselor lactate este reprezentată de grăsimi saturate. Prin îndepărtarea grăsimii, scade considerabil și aportul caloric, în timp ce cantitatea majorității micronutrienților rămâne relativ neschimbată.

De exemplu, un pahar obișnuit de lapte integral conține aproximativ 149 de calorii și 7,9 grame de grăsime, dintre care 4,6 grame sunt grăsimi saturate. Prin comparație, o cană de lapte degresat are aproximativ 83 de calorii și doar 0,2 grame de grăsime.

Cum alegi cele mai sănătoase lactate

Indiferent dacă preferi lactatele integrale sau pe cele cu puține grăsimi, există câteva lucruri pe care ar trebui să le urmărești atunci când le cumperi.

Fii atent la zahărul adăugat. Una dintre cele mai importante diferențe dintre produsele lactate poate fi cantitatea de zahăr adăugat, nu cea de grăsime. Iaurturile foarte îndulcite, laptele cu diverse arome și deserturile pe bază de lapte pot conține cantități mari de zahăr, care pot diminua beneficiile cardiometabolice ale lactatelor.

Alege cu prioritate produsele fermentate. Kefirul și iaurtul pot fi alegeri foarte bune. Fermentarea aduce culturi probiotice vii, peptide bioactive și alte caracteristici care pot avea efecte benefice asupra sănătății, indiferent de conținutul de grăsime.

Caută produse bogate în proteine. Alege lactate care îți oferă calciu, vitamina D și proteine. Variante precum iaurtul strecurat sau iaurtul grecesc te pot ajuta și să te simți sătul pentru mai mult timp.

Evită laptele nepasteurizat. Pasteurizarea elimină agenții patogeni periculoși fără să distrugă nutrienții esențiali. Presupusele beneficii pentru sănătate ale laptelui crud nu au fost demonstrate științific.

Ai grijă la dimensiunea porțiilor. Beneficiile observate în studiile clinice se concentrează, în general, în jurul unui consum de aproximativ trei porții de lactate pe zi. Produsele cu densitate calorică ridicată, precum smântâna, brânzeturile foarte grase și untul, pot favoriza creșterea în greutate dacă le consumi în porții mari.

Integrale sau cu puține grăsimi?

Când vine vorba despre alimentație, ceea ce este potrivit pentru o persoană nu este neapărat cea mai bună alegere pentru toată lumea.

Dacă ai colesterolul ridicat, de exemplu, este posibil să fie nevoie să fii mai atent la cantitatea de lactate integrale pe care o consumi. Asta nu înseamnă însă că nu le mai poți mânca niciodată.

În același timp, dacă preferi gustul lactatelor integrale, alegerea lor nu înseamnă automat că îți pui sănătatea în pericol. Important este să alegi în funcție de nevoile și obiectivele tale.

Poți decide conținutul de grăsime în funcție de ceea ce urmărești și de preferințele tale: lapte integral dacă îți place textura mai cremoasă sau lapte degresat dacă vrei să reduci aportul caloric. Ambele îți oferă, în esență, aceeași nutrienți de bază.

Sursa: Yahoo

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