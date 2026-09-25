 Transplantul de păr nu mai este doar pentru bărbați. De ce tot mai multe femei merg în Turcia pentru această procedură?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Transplantul de păr nu mai este doar pentru bărbați. De ce tot mai multe femei merg în Turcia pentru această procedură?

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Aproape un milion de oameni ajung anual la Istanbul nu pentru a se pierde prin labirintul de magazine din Marele Bazar și nici pentru a admira Moscheea Albastră, ci pentru un motiv mult mai pragmatic: un nou început, la nivelul scalpului.

Transplantul de păr nu mai este doar pentru bărbați
Transplantul de păr nu mai este doar pentru bărbați Foto: Shutterstock

Implantul de păr, un fenomen mai complex

Fenomenul „Hairstanbul” nu mai este demult doar despre bărbați. Tot mai multe femei traversează continente pentru a-și reface linia părului, potrivit Allure.

Eloise Dufka, creatoare de conținut de 25 de ani din New York, este una dintre ele. De patru ani își prinde părul în același coc perfect, de șase ori pe săptămână, un stil care îi accentuează trăsăturile, dar care, în timp, a început să-i afecteze firele din zona frontală.

Fără un diagnostic oficial, tânăra a presupus că se confruntă cu alopecie de tracțiune – o formă de cădere a părului provocată de tensiunea constantă asupra foliculilor. În loc să caute soluții în Statele Unite, a decis să meargă direct la sursă: Turcia.

Pentru Eloise, decizia nu a fost deloc dramatică. „Trăiesc pe principiul: o viață avem”, spune ea. A preferat să rezolve problema rapid, fără să piardă timp testând tratamente care poate nu ar fi funcționat.

În timpul documentării, a descoperit pe TikTok o femeie care povestea despre experiența pozitivă avută la clinica HairNeva din Istanbul – una dintre puținele cu testimoniale numeroase de la paciente. A trimis fotografii, a primit un plan de intervenție și un cost estimat. 

Cum a decurs intervenția

Pe 13 noiembrie 2025, Eloise a aterizat la Istanbul, unde a fost preluată de transportul clinicii și dusă la hotelul Marriott din aceeași clădire. A doua zi a urmat consultația: analize, EKG, conturarea noii linii a părului. Apoi, intervenția propriu-zisă. I s-au extras 1.850 de grefe din zona donatoare, într-o procedură care a durat patru ore, urmată de implantarea lor – încă patru-cinci ore. În total, opt-nouă ore în sala de operație, cu o singură pauză.

„Ești întins cu fața în jos, nu dormi”, spune ea, „iar apoi te întorc de pe burtă pe spate și trec direct la implantare”.

A rămas în Istanbul până pe 19 noiembrie, deși spune că ar fi putut zbura acasă chiar a doua zi. Costul final: 2.900 de dolari, redus de la 3.300 datorită unei „promoții de iarnă”. Nu a primit nicio compensație pentru postările ulterioare.

Dr. Crystal Agbuh, dermatolog și director al Ethnic Skin Program la Johns Hopkins, confirmă că alopecia de tracțiune a devenit o problemă tot mai frecventă în rândul femeilor. Cauzele sunt multiple – stres, pandemie, tratamente medicamentoase – dar ea subliniază un factor major: stilurile de coafură care pun presiune pe foliculi.

Femeile, în mod special cele de culoare, sunt afectate în mod disproporționat, din cauza cocurilor strânse, împletiturilor, extensiilor sau coafurilor cu tensiune ridicată. Părul creț este, oricum, mai fragil. Totuși, fenomenul se extinde și la femeile cu păr drept, odată cu popularitatea extensiilor și a coafurilor de tip „sleek”/ „lins”.

Tia, o femeie de 34 de ani din Atlanta, se confrunta cu subțierea părului încă din adolescență. După un tratament, i s-a sugerat că ar putea avea alopecie de tracțiune. Când a cerut o ofertă pentru transplant în SUA, i s-au cerut peste 7.000 de dolari – o sumă imposibilă pentru ea. Așa că a făcut ceea ce fac tot mai mulți: a căutat alternative în Turcia.

Vara trecută, Tia a decis că nu mai poate amâna momentul. „Am văzut rezultatele unei fete online, era două dimineața, și mi-am spus: Știi ceva? O să rezerv acum și o să fac procedura”, povestește ea.

Clinica la care a ajuns este Heva Clinic, care se promovează drept „specialiști în părul afro-texturat” și oferă inclusiv servicii stomatologice. „Heva Clinic era cea pe care o vedeam constant în postările femeilor de culoare, cu rezultate foarte bune”, spune Tia.

A ajuns în Turcia pe 18 septembrie 2025, iar intervenția a avut loc a doua zi. Pe 20 septembrie era deja în avion spre casă. Pachetul complet a costat 2.600 de dolari, la care s-au adăugat 700 de dolari pentru biletele de avion din Atlanta.

Numărul femeilor care fac transplant de păr, în creștere

Datele ISHRS (Societatea Internațională a Intervențiilor de Restaurare a părului) arată că numărul femeilor care fac transplant de păr a crescut cu 16,5% între 2021 și 2024. Iar Turcia nu atrage pacienți prin tehnologii inaccesibile în SUA, ci prin două atuuri clare: prețuri mici și o strategie de promovare impecabilă.

Pachetele „all inclusive” – intervenție, PRP, produse post‑operatorii, transport local și cazare – sunt ușor de înțeles și foarte tentante. Singurele costuri suplimentare sunt mesele și biletele de avion.

Dr. Oma Agbai, dermatolog din California, confirmă că social media a schimbat radical modul în care femeile abordează căderea părului. Tot mai multe paciente cer transplant sau tratamente de restaurare capilară, de la PRP la soluții topice și medicamente. Iar viralitatea clipurilor cu transplanturi contribuie la normalizarea procedurii.

Un alt motiv decisiv este prețul. În SUA, un transplant poate depăși 20.000 de dolari. Femeile intervievate pentru acest material au plătit sub 4.000 de dolari în Turcia. Diferența este posibilă datorită investițiilor masive în turismul medical, costurilor reduse ale forței de muncă și echipamentelor.

Deși internetul creează impresia că femeile pleacă în masă spre Turcia, procentul lor rămâne totuși mic în raport cu întreaga industrie a restaurării capilare. Turismul medical este, însă, în plină expansiune, chiar dacă majoritatea specialiștilor americani nu recomandă călătoriile în străinătate pentru intervenții estetice.

24 SEPTEMBRIE dr Maria Roman Bolile rare (genetica) jpg
Adevărul din spatele bolilor rare: „Anii fără diagnostic nu sunt ani de pauză, sunt ani în care boala progresează” adevarul.ro

Ghid de cumpărături

horoscop octombrie jpg
Horoscop vineri, 25 septembrie. Zi complicată pentru Gemeni. Săgetătorii au parte de schimbări în plan sentimental Horoscop
gabriela prisacariu si fiul ei, tiago jpg
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?” Vedete românești
image
Cu diplome de la Harvard, dar loiali partidului. China se pregătește pentru o schimbare a elitelor, dar va aduce ea și o relaxare politică? adevarul.ro
image
Donald Trump, vizibil deranjat de un zgomot asurzitor în timpul ceremoniei de primire a lui Xi Jinping. Reacția omologului chinez adevarul.ro

Parteneri

image
România lui Gică Hagi cu surprize mari în Liga Națiunilor: Ianis Hagi titular, Stanciu scos din primul 11 www.fanatik.ro
image
Top 3 bugetari cu salarii de zeci de mii de euro, şefi la companii cu pierderi de miliarde observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
Avertismentul lansat de șeful NATO. Ce se va întâmpla cu Europa în cazul unui conflict www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ilie Năstase a răbufnit după cadoul de 8 milioane de euro al lui Ion Ţiriac pentru Nadia: „România nu mai există” as.ro
image
Satele în care o casă costă doar 3.000 de euro. Tinerii au început să cumpere tot mai multe proprietăți playtech.ro
image
Dănuț Lupu, dezvăluire despre ajutorul primit de la Gigi Becali: „Mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!” www.fanatik.ro
image
Ce i-a spus Vlad Bălțățeanu mamei sale înainte să dispară fără urmă. Ultima conversație pe care au avut-o www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Tânăra iubită a lui Brad Pitt, în vârstă de 33 de ani, a făcut furori într-o senzuală rochie de seară, alături de star okmagazine.ro
image
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
fructe istock jpg
Adevărat sau fals: fructele fermentează în stomac dacă le mănânci după prânz Sănătate!
1 medic ginecolog jpg jpeg
Displazia, leziune precanceroasă a colului uterin. Cum se depistează Prevenție și tratament
shutterstock 2692414305 jpg
Așa îți poți susține fertilitatea în mod natural Viața sexuală
sforait jpg
Legătura dintre somnul neodihnitor şi kilogramele în plus. Medicul explică Prevenție și tratament
shutterstock 2735197399 jpg
Cofeina și diabetul: ce trebuie să știi Ce te doare?
image png
Totul despre nodulii tiroidieni! Cum îi urmărim și când este nevoie de puncție Sănătate!
somn dormit adobestock jpg
Câte ore de somn pe noapte pot influența longevitatea. Descoperirea cercetătorilor Sănătate!
Sani FOTO Shutterstock jpg
Reducția mamară, la modă. Medic: „Niște sâni prea mari și prea grei pot afecta semnificativ calitatea vieții" Prevenție și tratament
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net