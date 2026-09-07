Reperele ultimului Grand Slam al Soranei Cîrstea. Ce scriu americanii

Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a reușit un parcurs de până în optimile de final de la US Open, ultimul Grand Slam al carierei sale. Cel mai bine clasată română din ierarhia mondială a tenisului feminin s-a oprit, după duelul cu americanca Jessica Pegula (32 de ani, 3 WTA), care s-a impus în două seturi, 6-3, 6-4, după o oră şi 26 de minute.

Sorana Cîrstea a defilat până în optimile US Open Foto: EPA

„Am foarte mult respect pentru ea! Este o bună competitoare. Mi se pare genul de persoană care este, într-un fel, extrem de profesionistă. O cunosc de destul de mult timp. De fapt, nu mai jucaserăm una împotriva celeilalte, de ceva vreme, până în ultimele săptămâni. Au fost două meciuri foarte dificile. Știu că poate a părut că a fost ceva oarecum simplu și direct, dar a fost o adevărată luptă. Cu siguranță a fost foarte intens”, a fost reacția „la cald” a americancei, despre româncă, potrivit The Tennis Letter. Pentru Pegula, victoria de la US Open a fost cea de-a patra în faţa Soranei în cinci meciuri. Mai departe, Jessica Pegula o va întâlni pe compatrioata Emma Navarro (25 de ani, 27 WTA), care a trecut de sportiva rusă Anna Kalinskaya (27 de ani, 23 WTA), în două seturi, 6-4, 6-2.

Și-a asigurat un cec de aproape jumătate de milion de dolari

Pentru participarea în optimile US Open, Sorana Cîrstea s-a ales cu un cec de 480.000 de dolari. „Sorana Cîrstea este însă cât se poate de vie. Românca în vârstă de 36 de ani traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale în sezonul de adio. De când a anunțat că anul 2026 va trage cortina peste o carieră de 20 de ani, Cîrstea a câștigat un titlu WTA în țara natală, la Transylvania Open, a învins pentru prima dată în carieră un lider mondial și a urcat până pe locul 17, cea mai bună clasare a carierei. Toate acestea ar putea s-o convingă să-și reconsidere decizia de a se retrage. Dar, dacă va rezista tentației, Cîrstea ar putea oferi o dovadă rară că vedetele tenisului se pot retrage atunci când se află în culmea succesului”, nota „New York Times”, zilele trecute. Anterior, Sorana Cîrstea a trecut de italianca Jasmine Paolini (30 de ani, 21 WTA), în două seturi, scor de 6-3, 6-3, jucătoarea franceză Diane Parry (24 de ani, 31 WTA), scor 6-2, 5-7 și austriaca Julia Grabher (30 de ani, 114 WTA), 6-3, 6-0.

De-a lungul carierei sale în tenis, Sorana Cîrstea a consemnat drept cel mai bun rezultat la US Open parcursul de până în sferturile de finală, în 2023. De altfel, românca trăiește apogeul carierei sale, cu toate că se află în ultimul sezon în „sportul alb”. De-a lungul timpului, are drept cel mai memorabile momente la un turneele mari sferturile de la Roland Garros și US Open, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, cucerit în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a câștigat trofeul de dublu.