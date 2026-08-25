 Se întoarce Federer în circuit? Răspunsul fostului mare campion
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Se întoarce Federer în circuit? Răspunsul fostului mare campion

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Gata să participe la turneul demonstrativ de la US Open, Roger Federer (45 de ani) a fost din nou întrebat dacă ia în calcul o revenire în circuitul profesionist, din care s-a retras, în anul 2022. Între timp, elvețianul va evolua în partida specială, marți, la New York, pe celebrul teren Arthur Ashe, unde a fost încoronat de cinci ori - ultimul său meci la US Open a avut loc tocmai în 2019.

Roger Federer se pregătește de un meci demonstrativ la US Open
Roger Federer se pregătește de un meci demonstrativ la US Open Foto: EPA

„Sincer să fiu, e stresant! Nu am mai jucat niciun set de vreo cinci ani”, au fost cuvintele legendei tenisului elveţian, care a completat: „Mă bucur foarte mult că pot reveni acolo unde am trăit atâtea momente frumoase”
Jucătorul cu 20 de titluri de Grand Slam se va alătura, pentru un meci de dublu, altor mari nume ale tenisului: americanii Andy Roddick (43 de ani), Andre Agassi (56 de ani) şi John McEnroe (67 de ani), într-o „adevărată ocazie de a spune mulţumesc şi la revedere” - elveţianul nu şi-a luat niciodată cu adevărat rămas bun de la New York: în 2019, a fost învins în sferturile de finală de Grigor Dimitrov și, deși avea de gând să revină în anii următori, accidentările l-au împiedicat să o facă în 2020 şi 2021, înainte de retragerea oficială din 2022. 

„În cazul în care cineva ar avea vreo îndoială...”

Întrebat care este cea mai prestigioasă amintire a sa la US Open, Federer a amintit cele cinci titluri consecutive, fostul sportiv ATP adăugând: „Este ultimul turneu de Grand Slam al sezonului, toată lumea vrea să-l câştige cu orice preţ, toată lumea poate juca pe suprafaţă dură, iar cu umiditatea, vântul şi toate aceste diferenţe de la un an la altul, este foarte greu. Aşa că, dacă mă gândesc la asta, este incredibil”.
La întrebarea privind o eventuală revenire pe teren ca jucător profesionist, Federer a fost, însă, clar: „Nu, nu, nu, deloc! Nu mă gândesc la asta. Mulţumesc că aţi pus această întrebare. Mă întrebam dacă va fi pusă, dar mă bucur că pot clarifica lucrurile, în cazul în care cineva ar avea vreo îndoială”. 
Pe lângă faptul că Federer a câştigat US Open de cinci ori la rând, între 2004 şi 2008, are un total impresionant de 20 de titluri de Grand Slam, ultimul la Australian Open, în 2018. De la retragerea din 2022, elvețianul a mai jucat meciuri demonstrative la Australian Open, în luna ianuarie a acestui an, alături de alţi trei foşti lideri mondiali: Agassi şi australienii Patrick Rafter (53 de ani) şi Lleyton Hewitt (45 de ani).

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