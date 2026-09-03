 Sorana Cîrstea, pe val la US Open! Cu cine se luptă pentru un loc în optimi
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Sorana Cîrstea, pe val la US Open! Cu cine se luptă pentru un loc în optimi

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Sorana Cîrstea are parte de un ultim Grand Slam bun al carierei, românca reușind să-și asigure prezența în 16-imile de finală de la US Open, după ce a trecut, miercuri, de jucătoarea franceză Diane Parry (24 de ani, 31 WTA).

Sorana Cîrstea e în formă maximă la US Open
Sorana Cîrstea e în formă maximă la US Open Foto: EPA

De o oră și 51 de minute a avut nevoie sportiva din țara noastră, care s-a impus cu 6-2, 7-5, iar prin calificarea în runda a treia, şi-a asigurat un cec în valoare de 290.000 de dolari.
Mai departe, pentru un loc în optimile competiției, Sorana Cîrstea o are în față pe italianca Jasmine Paolini (30 de ani, 21 WTA), care a trecut de conaţionala sa, Lucrezia Stefanini (28 de aeni, 119 WTA), scor 6-4, 6-1.

Și-ar putea lua „revanșa de onoare” în fața următoarei adversare

De-a lungul timpului, Sorana Cîrstea și Jasmine Paolini au mai fost adversare de trei ori: în 2021 în sferturi la Portoroz, în 2023 în primul tur la Roland Garros şi în 2024 în semifinale la Dubai - italianca s-a impus în toate duelurile. De-a lungul carierei sale în tenis, Sorana Cîrstea a consemnat drept cel mai bun rezultat la US Open parcursul de până în sferturile de finală, în 2023. La ediția aceasta, este singura reprezentantă a României la simplu feminin de la US Open, după ce Gabriela Ruse (28 de ani, 64 WTA) a fost eliminată, în primul tur, de americanca Jessica Pegula (32 de ani, 3 WTA). De altfel, românca trăiește apogeul carierei sale, cu toate că se află în ultimul sezon în „sportul alb”. De-a lungul timpului, are drept cel mai memorabile momente la un turneele mari sferturile de la Roland Garros și US Open, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, cucerit în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a câștigat trofeul de dublu.

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