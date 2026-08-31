 Cătălin Cîrjan a devenit tată pentru prima oară. Soția lui, Evelyn, a născut o fetiță perfect sănătoasă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Cătălin Cîrjan a devenit tată pentru prima oară. Soția lui, Evelyn, a născut o fetiță perfect sănătoasă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Soția lui Cătălin Cîrjan, Evelyn, a născut. Dinamovistul este cel mai fericit om, având în vedere frumoasele evenimente ce au avut loc în viața sa în ultima vreme. Fetița sa a venit pe lume la nici o lună de la cununia civilă.

Cătălin Cîrjan și soția sa, Evelyn.
Cătălin Cîrjan și soția sa, Evelyn. Foto: Instagram

Sexul copilului a fost anunțat într-un mod inedit, pe data de 1 mai. Astfel, Cătălin Cîrjan și Evelyn au organizat un eveniment special, inspirat din cariera fotbalistului, în care au anunțat că vor avea o fetiță. Micuța  este perfect sănătoasă.

Cătălin Cîrjan a devenit tată

Dinamovistul traversează cea mai frumoasă perioadă din viața sa alături de soția Evelyn. Vineri, 28 august, proaspăta mămică a adus pe lume o fetiță, la ora 15.15. Aceasta a primit nota 10 la naștere, iar bebelușul este sănătos.

Pe data de 1 mai, cei doi au organizat un gender reveal, atunci când fotbalistul a dat cu piciorul într-o minge plină cu praf roz, anunțând că vor avea o fetiță. Cei doi sunt extrem de fericiți.

„Așteptarea micii noastre prințese este cea mai frumoasă binecuvântare. Fiecare moment din această călătorie se simte ca un mic miracol, umplându-ne inimile cu o iubire pe care nici nu știam că o putem simți. Mulțumim Doamne!”, au transmis ei, la acel eveniment spectaculos.

Cei doi s-au căsătorit recent

Evenimentele speciale s-au ținut lanț de căpitanul lui Dinamo București. Cătălin Cârjan a cerut-o de soție pe Evelyn la sfâșitul lunii martie. Dinamovistul a mărturisit că a avut emoții mari.

Nu se compară emoțiile din derby cu această emoție. A fost una foarte frumoasă. Nu am pregătit totul cu mult timp înainte, doar cu două-trei săptămâni. Am avut o echipă care s-a ocupat, pentru că programul meu este plin cu fotbal 24 din 24”, a spus Cîrjan pentru Sportsnet.  

Ulterior, pe data de 6 august, a avut loc cununia civilă, la care au participat familia și prietenii. Atunci, fotbalistul a purtat un costum alb cu nuanțe bej, iar Evelyn a ales o rochie albă lungă cu umerii goi, vaporoasă, accesorizată cu un buchet de flori albe.

Deși nu obișnuiesc să iasă în evidență, momentele importante din viața lor de cuplu au fost împărtășite cu urmăritorii lor, pe rețelele de socializare. Cei doi s-au cunoscut în online și de atunci au fost de nedespărțit.

Se pricepe la fotbal, vrea să urmeze o carieră în jurnalism. După meciuri ne uităm împreună și analizăm fazele, îmi pune multe întrebări”, a povestit Cătălin Cîrjan despre Evelyn.

Ghid de cumpărături

horoscop zodia taur jpeg
Luna intră în zodia Taur și aduce schimbări pe plan financiar. Patru zodii care pun accentul pe bani începând cu 1 septembrie Horoscop
Andreea Popescu jpg
Ce greșeală a făcut Andreea Popescu în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare” Vedete românești
image
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei adevarul.ro
image
Mediterana, „încărcată” de vara caniculară. Meteorologii avertizează că începe sezonul viiturilor rapide adevarul.ro

Parteneri

image
I-a șocat pe toți cei de la FCSB: „I-am trimis dimineața asistentul medical acasă. Frisoane, vomă, stări de rău” www.fanatik.ro
image
Satul din Italia construit în craterul unui vulcan stins. Toamna, mii de turişti vin la festivalul castanelor observatornews.ro
image
Clotilde Armand a fost condamnată la 1 an de închisoare, cu amânarea executării. Reacția fostei primărițe USR www.antena3.ro
image
Rateul PNRR din România a ajuns în Financial Times. Ce scrie publicația despre guvernul de la București www.gandul.ro
image
Ea este doctorița moartă în accidentul din Târgu Jiu! Traversa strada atunci când a fost lovită de o mașină www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce mănâncă la fiecare masă a zilei Adrian Mutu pentru a se menţine într-o formă fizică senzaţională la 47 de ani as.ro
image
În ce țări se vorbește limba română și unde are statut de limbă oficială. Unele sunt la mii de kilometri de România playtech.ro
image
Marius Șumudică – Gigi Becali, discuție despre tactica FCSB: „Bine, mă, știi tu mai bine?” www.fanatik.ro
image
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt și nu avea sens” Se iubeau de ani de zile, pozau mereu zâmbitori și îndrăgostiți, dar s-a ales praful de relația lor! El a decis să facă acum marele anunț www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Putea fi salvată? După accidentul auto, Prințesa Diana a agonizat aproape o oră și a murit după o altă oră la spital okmagazine.ro
image
Jocul nostalgiei! Copiii lui Cindy Crawford și Richard Gere, superbi împreună, la 30 de ani după divorțul părinților. Kaia și Homer le calcă perfect pe urme okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
O minune inginerească din Epoca Bronzului, uitată timp de 3.000 de ani historia.ro
image
#Biografii
George Enescu a sfârşit ca rob al unei prinţese extravagante historia.ro
Leo Messi (EPA) jpg
Lionel Messi pune capăt carierei internaționale. „Am dat tot ce am avut” Fotbal internațional
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu are presa italiană la picioare: „Buldozerul acestui sezon de Serie A” Fotbal internațional
Sorana Cirstea (EPA) jpg
Intră pe scena US Open Sorana Cîrstea: când și cu cine joacă. Ce avantaj are Alte sporturi
Novak Djokovic (EPA) jpg
Djoković, la pământ: „out” la US Open, pentru prima dată în ultimii 20 de ani Alte sporturi
colaj jpeg
Ce părere are Djokovic despre revenirea Serenei Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani: „Este remarcabil” Sport
Roger Federer plange ok jpg
Roger Federer, în lacrimi! Ce i-a spus Mirka, soția sa, la intrarea în Hall of Fame Alte sporturi
Roger Federer (EPA) jpg
Se întoarce Federer în circuit? Răspunsul fostului mare campion Alte sporturi
Istvan Kovacs (EPA) jpg
István Kovács, pe val: românul, delegat în play-off-ul de Liga Campionilor Fotbal internațional
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
VIDEO Alina Pușcău a slăbit 10 kilograme și începe să-și piardă părul în lupta cu cancerul. Ce s-a întâmplat după primele ședințe de tratament actualitate.net