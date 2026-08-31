Cătălin Cîrjan a devenit tată pentru prima oară. Soția lui, Evelyn, a născut o fetiță perfect sănătoasă

Soția lui Cătălin Cîrjan, Evelyn, a născut. Dinamovistul este cel mai fericit om, având în vedere frumoasele evenimente ce au avut loc în viața sa în ultima vreme. Fetița sa a venit pe lume la nici o lună de la cununia civilă.

Cătălin Cîrjan și soția sa, Evelyn. Foto: Instagram

Sexul copilului a fost anunțat într-un mod inedit, pe data de 1 mai. Astfel, Cătălin Cîrjan și Evelyn au organizat un eveniment special, inspirat din cariera fotbalistului, în care au anunțat că vor avea o fetiță. Micuța este perfect sănătoasă.

Cătălin Cîrjan a devenit tată

Dinamovistul traversează cea mai frumoasă perioadă din viața sa alături de soția Evelyn. Vineri, 28 august, proaspăta mămică a adus pe lume o fetiță, la ora 15.15. Aceasta a primit nota 10 la naștere, iar bebelușul este sănătos.

Pe data de 1 mai, cei doi au organizat un gender reveal, atunci când fotbalistul a dat cu piciorul într-o minge plină cu praf roz, anunțând că vor avea o fetiță. Cei doi sunt extrem de fericiți.

„Așteptarea micii noastre prințese este cea mai frumoasă binecuvântare. Fiecare moment din această călătorie se simte ca un mic miracol, umplându-ne inimile cu o iubire pe care nici nu știam că o putem simți. Mulțumim Doamne!”, au transmis ei, la acel eveniment spectaculos.

Cei doi s-au căsătorit recent

Evenimentele speciale s-au ținut lanț de căpitanul lui Dinamo București. Cătălin Cârjan a cerut-o de soție pe Evelyn la sfâșitul lunii martie. Dinamovistul a mărturisit că a avut emoții mari.

„Nu se compară emoțiile din derby cu această emoție. A fost una foarte frumoasă. Nu am pregătit totul cu mult timp înainte, doar cu două-trei săptămâni. Am avut o echipă care s-a ocupat, pentru că programul meu este plin cu fotbal 24 din 24”, a spus Cîrjan pentru Sportsnet.

Ulterior, pe data de 6 august, a avut loc cununia civilă, la care au participat familia și prietenii. Atunci, fotbalistul a purtat un costum alb cu nuanțe bej, iar Evelyn a ales o rochie albă lungă cu umerii goi, vaporoasă, accesorizată cu un buchet de flori albe.

Deși nu obișnuiesc să iasă în evidență, momentele importante din viața lor de cuplu au fost împărtășite cu urmăritorii lor, pe rețelele de socializare. Cei doi s-au cunoscut în online și de atunci au fost de nedespărțit.

„Se pricepe la fotbal, vrea să urmeze o carieră în jurnalism. După meciuri ne uităm împreună și analizăm fazele, îmi pune multe întrebări”, a povestit Cătălin Cîrjan despre Evelyn.