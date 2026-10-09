 El deține supremația în Premier League: cât câștigă cel mai bine plătit antrenor
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El deține supremația în Premier League: cât câștigă cel mai bine plătit antrenor

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Mikel Arteta (44 de ani) se bucură de lumina reflectoarelor într-unul dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume: după ce şi-a prelungit, miercuri, contractul cu Arsenal Londra, tehnicianul va beneficia o creștere salarială semnificativă, ceea ce îi aduce „fotoliul” de lider în clasamentul celor mai bine plătiți antrenori din Premier League.

Mikel Arteta și-a prelungit înțelegerea cu Arsenal Londra
Mikel Arteta și-a prelungit înțelegerea cu Arsenal Londra Foto: EPA

Odată cu prelungirea înțelegerii până în 2030 la clubul în interiorul căruia a readus echilibrul, Arteta va primi, de acum înainte, impresionanta sumă de 29,5 milioane de euro pe an, notează „The Times”.
Astfel, parcursul lăudabil pe care tehnicianul l-a reușit la Arsenal, acolo unde a adus cinci trofee în vitrina clubului, se bucură de recunoașterea bine-meritată inclusiv la capitolul bani, consemnând o creștere deloc de ignorat, de la anterioara sumă de 17,9 milioane de euro pe an.

L-a întrecut pe Inzaghi și îl e la o „frântură” de Simeone

În clasamentul antrenorilor raportat la întreaga lume, Arteta e depășit la limită de argentinianul Diego Simeone (56 de ani), care câștigă 29,8 milioane de euro pe an la Atlético Madrid, lăsându-l în urmă pe italianul Simone Inzaghi (50 de ani), acesta având un salariu de 25,1 milioane de euro la Al-Hilal.
Întorcându-ne în timp, în decembrie 2019, impasul în care se regăsea Arsenal îi servea lui Arteta drept rampă de lansare și prelua „frâiele” ca principal, după o perioadă în care activase în fotbalul mare drept „secund” al spaniolului Pep Guardiola. Șapte ani și 350 de meciuri mai târziu, Arteta culege roadele muncii sale la Arsenal, aducând primul titlu, după 22 de ani titlul cu numărul 14 din istoria clubului și „răzbunând” faptul că, în anterioarele trei sezoane, gruparea londoneză s-a clasat pe locul secund, deși sperase de fiecare dată la câștigarea campionatului. 
Din palmaresul său fac parte trei titluri de campion al Angliei, dintre care unul cu Arsenal și două cu Manchester City, câte o Cupă a Angliei cu fiecare dintre cele două formații și trei Supercupe ale Angliei cu Arsenal și una cu City. 

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