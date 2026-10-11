Prima victorie în 5 etape: FCSB învinge Oțelul. Debut pentru ambii antrenori

FCSB a avut parte de o revenire încurajatoare, sâmbătă, după pauza de campionat în vederea Ligii Națiunilor, gruparea de lângă Capitală câștigând meciul cu Oțelul Galați, într-un meci de debut pentru antrenorii ambelor echipe. Într-un duel considerat pe teren propriu și disputat pe Arena Națională, FCSB s-a impus cu 1-0, în etapa a XI-a din Superliga României.

Alexandru Stoian (centru) a salvat-o pe FCSB Foto: Sportpictures

După ce a dominat jocul în fața trupei lui Rui Duarte (46 de ani), cel din urmă aflându-se la debutul la „cârma” gălățenilor, FCSB a avut și avantajul superiorității numerice, odată cu eliminarea ivorianului Habib Sylla (27 de ani), în minutul 54. Mai întâi, Sylla a primit al doilea galben în meci, apoi revederea fazei la VAR a determinat arbitrul să revină asupra deciziei și să îi acorde direct roșu. Ceva mai târziu, în a doua repriză, Alexandru Stoian (18 ani), introdus pe teren în partea secundă a duelului, a înscris golul victoriei, în minutul 65, după o centrare a lui Valentin Crețu (37 de ani).

Eroul lui FCSB, veșnica rezervă la gruparea de lângă Capitală

Omul care a făcut diferența pentru FCSB și i-a adus victoria a reușit să se remarce în doar opt minute, de când a intrat pe teren, înscriind cu capul și câștigând trei puncte, după o perioadă tulbure a echipei de lângă Capitală. Succesul e cu atât mai mare cu cât, concurent pe post cu Denis Drăguș (27 de ani) și camerunezul Arnold Garita (31 de ani), Stoian nu se numără printre cei care beneficiază de un număr prea mare de minute, până acum. Din ianuarie 2025, de când a fost transferat de la Farul, Stoian nu a reușit să depășească statutul de rezervă, cu toate că vârsta de 18 ani și cele opt goluri în 41 de meciuri l-ar fi putut evidenția.

Căpitan surpriză la FCSB. Explicațiile noului antrenor

Una dintre deciziile prin care Laurențiu Reghecampf (51 de ani) s-a remarcat a fost numirea lui Karlo Muhar (30 de ani) drept căpitan, o hotărâre exotică, dat fiind că mijlocașul croat a venit la FCSB abia în urmă cu o lună și câteva zile. „E foarte simplu. Muhar este un jucător care are experiență mare și are personalitate, chiar dacă este nou în echipă. Pentru mine e important să am un jucător care leagă echipă, care strânge echipa lângă el. Are capacitatea asta şi de aceea am hotărât ca el să fie căpitanul. L-am anunţat şi pe Denis Drăguş că el va fi căpitanul echipei când va fi în teren. Este normal, este un jucător cu experienţă şi trebuie să profităm de experienţă. Echipa noastră va avea nevoie de jucători care au personalitate şi jucători care să unească grupul, să îl facă mai puternic şi să ne ajute să câştigăm meciurile”, a lămurit lucrurile Reghecampf. După ce a ratat acțiunile României în Liga Națiunilor, din pricina unei accidentări la genunchiul stâng, Drăguș ar putea reveni, tereotic, din etapa viitoare, când FCSB își va măsura forțele cu FC Voluntari. „Nu marcăm... Au fost câteva lucruri pe care trebuie să le discutăm. În mare, sunt mulțumit. Sunt trei puncte, după o perioadă grea. Trebuia să închidem meciul mult mai bine. Trebuia să profităm mai bine de omul în plus, dar încă se simte presiunea rezultatelor negative. Jucătorii care ajung la această echipă trebuie să se adapteze. Au calitate și experiență foarte bune. În fotbal nu ai timp. Avem și noi presiunea punctelor. Oricum ar fi, trebuie să ne pregătim bine și să câștigăm cele trei puncte, săptămâna viitoare. Nu neapărat avem o problemă mentală. Îmi doresc o echipă mai agresivă, nu să faultăm adversarul. Cred că mai avem de lucrat. Eu văd și astăzi echipa noastră mult mai puternică. Avem jucători foarte buni individual, trebuie să profităm de calitățile lor”, a concluzionat tehnicianul lui FCSB.

Se afundă în campionatul românesc: gălățenii, patru înfrângeri la rând

De cealaltă parte, omologul său de la gălățeni, portughezul Duarte a consemnat despre debutul său cu înfrângere: „A fost un meci dificil pentru noi! În prima repriză, am încercat să stăm sus cu linia defensivă. Au fost și multe spații între linii, iar lor le-a fost ușor să le exploateze. Apoi, ne-am reglat jocul. După ce Sylla a luat al doilea galben, cartonașul roșu, a fost mult mai dificil de gestionat... Am încercat să ne apărăm, dar cred că am făcut două greșeli. În ambele situații noi am fost cei care au avut mingea. Trebuie să fim mult mai buni pe viitor. Înainte de corner, Miguel a avut mingea. La Sylla cred că a fost cartonaș roșu. Faza s-a petrecut fix în fața mea. Nu trebuia să facă alunecare, ci doar să atingă mingea. Avea deja un cartonaș galben. I-am explicat asta...”. „Nu cred că e fault, dar arbitrul decide... Atacul a fost la minge, am atins întâi mingea, nu a fost o intrare voluntară”, s-a justificat Sylla. Oțelul a ajuns la patru înfrângeri la rând, adâncindu-se în situația delicată încare se află, etapa următoare primind vizita celor de la FK Csíkszereda.