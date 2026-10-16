 Universitatea Craiova, la un pas de o victorie uriașă
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Universitatea Craiova, la un pas de o victorie uriașă

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Universitatea Craiova a fost la doar nouă minute de o victorie de răsunet în prima etapă din Conference League! Oltenii au remizat, scor 1-1, cu Getafe, pe stadionul „Ion Oblemenco”, după ce au condus în repriza secundă. Cei 26.732 de spectatori au văzut un meci în care gazdele au avut șanse să dea lovitura, dar au fost pedepsite pe final.

Assad Al Hamlawi a deschis scorul pentru Craiova
Assad Al Hamlawi a deschis scorul pentru Craiova Foto: Sportsnet

Craiovenii au început curajos. Stevanovic a trimis cu capul pe lângă poartă încă din minutul 5. Spaniolii au răspuns prin Borja Mayoral, care a ratat din numai doi metri (12), și Francho Gracia, al cărui șut a fost apărat de Popescu. Însă cea mai mare ocazie a primei reprize i-a aparținut lui Assad Al Hamlawi. Scăpat singur cu portarul Soria, atacantul a încercat un lob, dar mingea a trecut puțin peste transversală (30). Și Cicâldău a fost aproape de gol înainte de pauză.

Deschiderea scorului a venit în minutul 59. Al Hamlawi și-a luat revanșa cu un șut pe jos, de la 20 de metri, care l-a învins pe portarul spaniolilor. Craiova visa la toate cele trei puncte, iar Popescu a salvat în fața lui Satriano (77). Însă Getafe a egalat în minutul 81, când Nemanja Gudelj l-a surprins pe Popescu cu un șut de la 26 de metri.

La final, marcatorul oltenilor nu și-a ascuns regretul: „Eu cred că noi am fost echipa mai bună astăzi. Evident, au pus şi ei presiune pe noi în anumite momente, dar cred că am jucat mai bine decât ei per ansamblu şi am avut ocazii mai clare”. Al Hamlawi a recunoscut și că ar fi trebuit să înscrie din alte ocazii. Alexandru Cicâldău, cel mai bun jucător de pe teren, a rămas cu aceeași impresie: „Într-adevăr, cred că am făcut un joc bun contra unei echipe bune, dar avem acel gust amar pentru că puteam câştiga toate cele trei puncte”.

Următorul meci va fi în Andorra

Cu experiența atâtor sezoane în spate, căpitanul Nicușor Bancu a privit mai împăcat rezultatul: „E un punct, bine că am pornit cu dreptul. Per total, eu cred că am făcut o partidă bună, atât noi, cât şi ei. E un rezultat echitabil până la urmă, chiar dacă am avut câteva ocazii foarte bune de a marca în prima repriză şi puteam câştiga”. În ceea ce-l privește, antrenorul Filipe Coelho și-a lăudat fotbaliștii: „Sunt foarte mândru de jucători, de modul în care au luptat, de cum au reprezentat Craiova şi România”. Portughezul a subliniat că și-ar fi dorit victoria, dar că primul punct este un început de drum.

Următorul meci european al Craiovei este programat pe 22 octombrie, în deplasare, cu Inter d’Escaldes, din Andorra.

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