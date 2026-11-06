 „Valuri” la Interul lui Chivu: ce se întâmplă cu echipa antrenorului român
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„Valuri” la Interul lui Chivu: ce se întâmplă cu echipa antrenorului român

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În încercarea sa de a repeta performanțele sezonului trecut, Cristi Chivu (46 de ani) are parte de provocări la Internazionale Milano: campioana din Serie A urmează să înceapă negocierile pentru prelungirea înțelegerii cu unul dintre cei mai bine cotați jucători ai săi, fundașul italian Federico Dimarco (28 de ani). Pentru a amâna negocierile, Inter a activat opțiunea de prelungire a contractului cel puțin până în 2028.

Cristi Chivu se luptă să recucerească locul de lider în Serie A
Cristi Chivu se luptă să recucerească locul de lider în Serie A Foto: EPA

Decizia vine pe fondul zvonurilor recente ale unei situații tensionate, speculându-se cereri considerate prea mari dinspre jucătorul de fotbal - până la stabilirea unor noi detalii contractuale, Dimarco va continua să câștige anual 5,2 milioane de euro, sumă căreia se adaugă încasări din drepturile comerciale.

La trei puncte distanță de liderul SS Lazio

Chivu are lumina reflectoarelor asupra lui, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa.
Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 738,30 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (29 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Dimarco (28 de ani), Nicolò Barella (29 de ani), Marcus Thuram, neamțul Yann Bisseck (25 de ani) și Pio Esposito (21 de ani), fiecare aproximați la câte 50 de milioane de euro.
Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 72 de meciuri - dintre acestea, 48 au fost dueluri câștigate, nouă meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 15 au fost pierdute. Inter e pe locul doi în Serie A, la trei puncte distanță de liderul SS Lazio, având un bilanț de opt victorii, o remiză și o înfrângere, urmând să primească vizita lui Como FC, duminică, de la ora 19.00.

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