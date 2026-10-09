 Chad Lowe, primul mesaj după moartea fiicei sale. Actorul împărtășește un gând emoționant despre durere și pierdere
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Chad Lowe, primul mesaj după moartea fiicei sale. Actorul împărtășește un gând emoționant despre durere și pierdere

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Actorul Chad Lowe a revenit pe rețelele de socializare pentru prima dată după moartea fiicei sale, Fiona, în vârstă de doar 13 ani. Vedeta a publicat pe Instagram un videoclip cu un mesaj profund despre doliu, spiritualitate și speranța că cei care pleacă dintre noi ajung într-un loc al liniștii.

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Foto: Instagram @ichadlowe

Ce a distribuit actorul

În materialul distribuit de actor apare autorul irlandez Gerry Hussey, care vorbește despre legătura dintre latura umană și cea spirituală a existenței.

„Cu toții avem în noi atât partea umană, cât și partea divină. Suntem conectați la tot ceea ce există. Iar atunci când murim, ne întoarcem la o stare de pace și iubire”, este ideea transmisă în videoclipul distribuit de Chad Lowe.

Postarea vine la puțin peste o săptămână după ce familia a anunțat decesul adolescentei. În declarația transmisă presei, Chad Lowe și soția sa, Kim Painter, au descris-o pe Fiona drept „o fată iubitoare, inteligentă, creativă și pasionată de dans”.

„Era adorată de surorile ei și profund iubită de părinții săi. A fost lumina vieții noastre”, au transmis cei doi.

Familia a precizat atunci că pierderea este devastatoare și a cerut discreție în această perioadă extrem de dificilă, potrivit People.

Mesajul sfâșietor al surorii mai mari

După moartea Fionei, sora ei mai mare, Mabel, a publicat la rândul său un mesaj emoționant pe Instagram.

„Te iubesc enorm, Fiona. Mi-aș fi dorit ca timpul tău aici să fi fost mai ușor și sper că acum sufletul tău și-a găsit liniștea. Îți voi onora mereu memoria și mă voi asigura că nimeni nu te va uita”, a scris adolescenta.

Și bunicul fetei, Chuck Lowe, i-a adus un omagiu public, publicând o fotografie mai veche cu Fiona și un mesaj simplu: „Odihnește-te în pace, dulce Fiona”.

Familia Lowe, susținută de apropiați

Potrivit presei americane, întreaga familie Lowe trece printr-o perioadă extrem de grea. Actorul Rob Lowe, fratele lui Chad, precum și numeroși prieteni apropiați, s-au mobilizat pentru a-i fi alături actorului, soției sale și celor două fiice rămase.

Comunitatea și școala la care învăța Fiona au organizat, de asemenea, momente de comemorare în memoria adolescentei. Cei care au cunoscut-o o descriu ca fiind o persoană blândă, discretă și talentată, cu o mare pasiune pentru dans și activități artistice.

„Fiona era dulce, liniștită și bună cu toată lumea. Dansul era marea ei pasiune și avea un suflet profund artistic”, au declarat persoane apropiate familiei.

Fiona Lowe a murit pe 29 septembrie, în Los Angeles. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a stabilit că adolescenta s-a sinucis, potrivit USA Today.

Cine este Chad Lowe

Chad Lowe, în vârstă de 58 de ani, este actor și regizor și fratele mai mic al starului hollywoodian Rob Lowe. De-a lungul carierei sale, acesta a apărut în numeroase producții de televiziune, printre care „Life Goes On”, „ER” și „Pretty Little Liars”. Pentru rolul din „Life Goes On”, Chad Lowe a câștigat în 1993 un premiu Emmy.

Actorul a fost căsătorit anterior cu Hilary Swank. Cei doi s-au căsătorit în 1997 și au divorțat în 2007. Ulterior, Chad Lowe și-a refăcut viața alături de Kim Painter.

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